Мужчина в черном и в маске оставил московскую лизинговую компанию без кроссовера в Петербурге

Неизвестный в маске похитил в Московском районе Петербурга машину лизинговой компании из Москвы. Злоумышленник увел популярный у петербургских угонщиков Hyundai Tucson.



Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, вчера днем в полицию обратился 35-летний петербуржец и рассказал, что между 16 часами 22 ноября и 12 часами 29 ноября от дома 102 по проспекту Космонавтов похитили серый Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Машина стоимостью 1,5 миллиона рублей принадлежит московской лизинговой компании.

Записи с камер наблюдения показали, что в 19:50 26 ноября неизвестный мужчина в черном уехал на «Хёндэ» с проспекта Космонавтов, затем проследовал на Дунайский проспект и в сторону КАД. Лицо его было закрыто маской. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.