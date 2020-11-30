Медики обнаружили, что одна из смертельно опасных болезней облегчает течение ковида

Пациенты с ВИЧ-инфекцией, имеющие частичное или полное угнетение функций иммунной системы, по данным медиков, как правило, легче переносят заболевание COVID-19.

Как передаёт 30 ноября ТАСС, об открытии рассказал руководитель новосибирского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Дмитрий Капустин. По его словам, выводы, к которым пришли сибирские врачи, подтверждают испанские учёные.

«На территории наших больниц проводилось исследование, благодаря которому было выявлено, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на особенность инфекционного заболевания, которое должно протекать тяжелее, у большинства пациентов заболевание протекало в легкой форме», — сообщил Капустин.