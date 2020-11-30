Медики обнаружили, что одна из смертельно опасных болезней облегчает течение ковида

Пациенты с ВИЧ-инфекцией, имеющие частичное или полное угнетение функций иммунной системы, по данным медиков, как правило, легче переносят заболевание COVID-19.
Как передаёт 30 ноября ТАСС, об открытии рассказал руководитель новосибирского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Дмитрий Капустин. По его словам, выводы, к которым пришли сибирские врачи, подтверждают испанские учёные.
«На территории наших больниц проводилось исследование, благодаря которому было выявлено, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на особенность инфекционного заболевания, которое должно протекать тяжелее, у большинства пациентов заболевание протекало в легкой форме», — сообщил Капустин.
Обычно, по его словам, чем «агрессивнее иммунный ответ», тем тяжелее пациент переносит коронавирус. А у ВИЧ-инфицированных иммунная система частично или полностью угнетена, и смертельно опасные осложнения, например респираторный дистресс-синдром, наступают реже.
В Новосибирской области COVID-19 выявлен у 204 ВИЧ-инфицированных, 117 из них переносят болезнь в лёгкой форме. Вообще проблема борьбы с ВИЧ в регионе остра: на диспансерном учете в новосибирском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоят более 31 тысячи человек, при этом рост охвата антиретровирусной терапии составил 15% по сравнению с прошлым годом.