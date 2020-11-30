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Слушайте сердце. Медик предупредил об опасном осложнении после коронавируса

Коронавирусная инфекция влияет на повышение свертываемости крови.

Как передаёт 30 ноября РИА Новости, по словам заведующего первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергея Иванова, ковид даёт осложнение на сердце и повреждает мышечную ткань органа, поэтому у многих пациентов, уже переболевших, возникает миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы.

«В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой (в сосудах), — пояснил Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Коронавирус приводит к тому, что образуются тромбы и развивается инфаркт миокарда. Это одно из осложнений коронавируса сегодня».

Инфаркт миокарда при ковиде возникает даже на неизмененных сосудах, отметил медик и привёл в пример истории пациентов, у которых слабость и тахикардия наблюдались спустя несколько месяцев после заболевания коронавирусом.

Людям с COVID-19, лечащимся на дому, необходимо оперативно вызывать Скорую помощь при при перебоях в работе сердца и при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, отметил кардиолог.

По данным Университета Хопкинса, к утру 30 ноября мск в мире коронавирусом заболели более 62,6 миллиона человек, умерли от него 1,45 миллиона.

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Комментарии (2)

pum//ka
Странный комментарий.
zumm53
Сейчас одна болезнь - ковид, там и анализы поставят в любую сторону и последствия распишут вплоть до инвалидности.
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