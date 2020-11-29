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В Петербурге суд арестовал полковника в запасе по делу о контракте на 100 млн. Он пытался ремонтировать объекты ЗВО с выгодой для себя

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал бывшего начальника отдела Западного военного округа, полковника запаса Олега Карпова. Об этом «Фонтанке» сообщили в Объединённой пресс-службе судов 29 ноября.

По версии следствия, Карпов в ноябре 2019 года за вознаграждение помог подрядчику «Росвоенстрой» выиграть конкурс на ремонт в военных городках Западного военного округа. Стоимость контракта составила 100 млн рублей. Карпов свои услуги, как полагает следствие, оценил в 250 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по 290-й статье УК РФ «Получение взятки».

Карпова задержали 27 ноября в Пулково, после того как он сошёл с трапа самолёта, прилетевшего из Екатеринбурга. На следующий день Дзержинский суд взял его под стражу на два месяца.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о бывшем руководителе строительного надзора ЗВО Денисе Монджиевском, обвинённом в организации преступного сообщества и взятках. В материалах дела за ним числится 13 финансовых эпизодов на сумму более чем 11 млн рублей. Монджиевский отказался давать признательные показания. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд оставил его под стражей еще на три месяца, пока следствие пытается расшифровать прослушку из его кабинета.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Ref
"оценил в 250 тысяч рублей" . Да ладно, это со 100 лямов?
Sergik7
Как то мелковато чтобы сразу под стражу
8967
Стюардесса борта МЧС и любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны.
Данила Сергеевич родился у Елены Шебуновой 6 марта 2001 года. В официальной биографии министра Шойгу этого эпизода нет, он признает лишь детей от своей жены.
После рождения первого ребенка (с начала романа), Данилы, дела Елены Шебуновой пошли в гору.
Главным приобретением скромной стюардессы стало гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью 1,5 млрд рублей, по соседству с Ротенбергами.
Кроме того, Шебунова стала владелицей дорогого ресторана на Минской улице.
Свои миллиарды Шебунова заработала на сделках со структурами Шойгу в МЧС и МО, выступая лишней «прокладкой» между военными предприятиями.

За время отношений с Шойгу связанные с Еленой Шебуновой фирмы выручили на сделках с Минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей. Таким образом, любимая женщина Шойгу побила рекорд любовницы Сердюкова: ущерб от действия Васильевой оценивался «лишь» в 3 млрд.
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