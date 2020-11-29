В Петербурге суд арестовал полковника в запасе по делу о контракте на 100 млн. Он пытался ремонтировать объекты ЗВО с выгодой для себя

По версии следствия, Карпов в ноябре 2019 года за вознаграждение помог подрядчику «Росвоенстрой» выиграть конкурс на ремонт в военных городках Западного военного округа. Стоимость контракта составила 100 млн рублей. Карпов свои услуги, как полагает следствие, оценил в 250 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по 290-й статье УК РФ «Получение взятки».

Карпова задержали 27 ноября в Пулково, после того как он сошёл с трапа самолёта, прилетевшего из Екатеринбурга. На следующий день Дзержинский суд взял его под стражу на два месяца.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о бывшем руководителе строительного надзора ЗВО Денисе Монджиевском, обвинённом в организации преступного сообщества и взятках. В материалах дела за ним числится 13 финансовых эпизодов на сумму более чем 11 млн рублей. Монджиевский отказался давать признательные показания. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд оставил его под стражей еще на три месяца, пока следствие пытается расшифровать прослушку из его кабинета.