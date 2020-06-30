Контрразведка засверлилась в разведку за стройкой. В Петербурге задержан глава военного стройнадзора

Руководитель лучшего отдела по надзору за строительством Минобороны задержан за системные взятки. Разговоры о чужих деньгах подслушивали год и все через потолок.

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Утром 30 июня Главное следственное управление по Западному военному округу, экономическая полиция и ФСБ по ЗВО зашли в петербургское здание в Подъездном переулке, где располагается 103-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны. Для начала гостей интересовали кабинеты 49-летнего руководителя Дениса Монджиевского и его 54-летнего заместителя Николая Развозина. Потом уже и других сотрудников. Поводом стали уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Получение взятки».



А год назад, в конце июля 2019-го, здесь тоже побывали те же оперативники военной контрразведки, но их никто не заметил. В кабинете Монджиевского была установлена спецтехника. Не секрет, что оперативные службы устанавливают такую аппарату через верхний этаж. Называется это «засверлиться». Так фиксировались беседы с бизнесменами, передача денег, беседы с подчинённым про работу и те же деньги. Разумеется, разговоры с замом.

Функционал отделов ГАСН - надзор при строительстве военных объектов и производство по делам о выявленных административных правонарушениях. 103-й отдел смотрит за Петербургом, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областями и Карелией. Но, главное, отделы выдают заключение о соответствии построенного или реконструированного объекта требованиям проектной документации (ЗОС). То есть, финал стройки всегда в руках ГАСН.

По версии следствия, Монджиевский сгруппировал вокруг себя чуть ли не всех сотрудников отдела для регулярного получения взяток с подрядчиков на строительстве объектов в зоне своей ответственности. Бизнесменам создавались условия, бизнесмены предлагали, от их предложений в ГАСН не отказывались. Не исключается и российский вариант, когда купец, зная правила, предлагает первым.



Такса за лояльность оценивалась в 100 тысяч рублей в месяц и ещё 600 тысяч - за получения ЗОС. Казалось бы, не шикарно и точно не уровень экс-главы регионального управления Ростехнадзора Слабикова с его миллиардами кэшем. Но массу, по всей видимости, давала системность и число субподрядчиков. Не стоит забывать и о том, что строительство и реконструкция объектов могут длиться не один год. Пока же в деле полсотни эпизодов.

По данным СК, подношения принимались как в наличной, так и в безналичной форме. Деньги переводились строителями на указанные чиновниками компании. Как правило, по договорам на оказание экологических, санитарных и противопожарных услуг.

По данным нашего издания, сегодня изучается исполнение контрактов на ремонт Петрозаводского президентского кадетского, Череповецкого военно-инженерного училища радиоэлектроники, Нахимовского военно-морского училища, Суворовского училища в Петербурге и работы в здании Главного Адмиралтейства. Помимо этого: строительство в Лужском районе в военном городке «Луга-3» и поселке Лебяжье, где дислоцируется воинская часть Росгвардии, а также работы на «123 авиационном ремонтном заводе» в Новгородской области и «Ремонтном заводе радиоэлектронной техники «Луч» в Ленобласти.



Возвращаясь к мероприятиям, обыски уже прошли в офисе строительной компании «Деметра» на Заозерной улице в Петербурге и дома у директора Игоря Писаревского. Как штрих, «Деметра» была занята на ремонте нового дома для Суворовского училища на Московском проспекте, после которого на здании просела крыша. По данным СПАРК-Интерфакс, оборот компании за прошлый год составил 2,5 млрд рублей, прибыль - 16 млн. Совладельцами являются Андрей и Людмила Чубатюк. Телефон компании молчал.

Обыски затронули компанию «Пожарный регистр» на улице Цветочной и по месту жительства в Пушкине у гендиректора и учредителя Сергея Плотникова. В доме изъято около 20 млн рублей. Вид деятельности его компании лежит в сфере «инженерных изысканий и предоставление технических консультаций». На сайте предлагается «разработка и согласование специальных технических условий». На момент подготовки публикации звонки на телефон компании сбрасывались.

Всего же СК интересуется как минимум десятком бизнесменов. К слову, на Невском, 4, где располагается военное следствие, бизнесменам уже предлагают вставать в очередь. Как известно, сторона, заявившая о взятке, освобождается от претензий.



Как сообщал 47news, Монджиевский и его заместитель Развозин задержаны. Примечательно, что 103 отдел не первый год признаётся лучшим отделом государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны.

Виктор Смирнов, 47news.ru