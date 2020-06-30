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30.06.2020 18:00
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Контрразведка засверлилась в разведку за стройкой. В Петербурге задержан глава военного стройнадзора

Руководитель лучшего отдела по надзору за строительством Минобороны задержан за системные взятки. Разговоры о чужих деньгах подслушивали год и все через потолок.

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Утром 30 июня Главное следственное управление по Западному военному округу, экономическая полиция и ФСБ по ЗВО зашли в петербургское здание в Подъездном переулке, где располагается 103-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны. Для начала гостей интересовали кабинеты 49-летнего руководителя Дениса Монджиевского и его 54-летнего заместителя Николая Развозина. Потом уже и других сотрудников. Поводом стали уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Получение взятки».

А год назад, в конце июля 2019-го, здесь тоже побывали те же оперативники военной контрразведки, но их никто не заметил. В кабинете Монджиевского была установлена спецтехника. Не секрет, что оперативные службы устанавливают такую аппарату через верхний этаж. Называется это «засверлиться». Так фиксировались беседы с бизнесменами, передача денег, беседы с подчинённым про работу и те же деньги. Разумеется, разговоры с замом.

Функционал отделов ГАСН - надзор при строительстве военных объектов и производство по делам о выявленных административных правонарушениях. 103-й отдел смотрит за Петербургом, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областями и Карелией. Но, главное, отделы выдают заключение о соответствии построенного или реконструированного объекта требованиям проектной документации (ЗОС). То есть, финал стройки всегда в руках ГАСН.

По версии следствия, Монджиевский сгруппировал вокруг себя чуть ли не всех сотрудников отдела для регулярного получения взяток с подрядчиков на строительстве объектов в зоне своей ответственности. Бизнесменам создавались условия, бизнесмены предлагали, от их предложений в ГАСН не отказывались. Не исключается и российский вариант, когда купец, зная правила, предлагает первым.

Такса за лояльность оценивалась в 100 тысяч рублей в месяц и ещё 600 тысяч - за получения ЗОС. Казалось бы, не шикарно и точно не уровень экс-главы регионального управления Ростехнадзора Слабикова с его миллиардами кэшем. Но массу, по всей видимости, давала системность и число субподрядчиков. Не стоит забывать и о том, что строительство и реконструкция объектов могут длиться не один год. Пока же в деле полсотни эпизодов.

По данным СК, подношения принимались как в наличной, так и в безналичной форме. Деньги переводились строителями на указанные чиновниками компании. Как правило, по договорам на оказание экологических, санитарных и противопожарных услуг.

По данным нашего издания, сегодня изучается исполнение контрактов на ремонт Петрозаводского президентского кадетского, Череповецкого военно-инженерного училища радиоэлектроники, Нахимовского военно-морского училища, Суворовского училища в Петербурге и работы в здании Главного Адмиралтейства. Помимо этого: строительство в Лужском районе в военном городке «Луга-3» и поселке Лебяжье, где дислоцируется воинская часть Росгвардии, а также работы на «123 авиационном ремонтном заводе» в Новгородской области и «Ремонтном заводе радиоэлектронной техники «Луч» в Ленобласти.

Возвращаясь к мероприятиям, обыски уже прошли в офисе строительной компании «Деметра» на Заозерной улице в Петербурге и дома у директора Игоря Писаревского. Как штрих, «Деметра» была занята на ремонте нового дома для Суворовского училища на Московском проспекте, после которого на здании просела крыша. По данным СПАРК-Интерфакс, оборот компании за прошлый год составил 2,5 млрд рублей, прибыль - 16 млн. Совладельцами являются Андрей и Людмила Чубатюк. Телефон компании молчал.

Обыски затронули компанию «Пожарный регистр» на улице Цветочной и по месту жительства в Пушкине у гендиректора и учредителя Сергея Плотникова. В доме изъято около 20 млн рублей. Вид деятельности его компании лежит в сфере «инженерных изысканий и предоставление технических консультаций». На сайте предлагается «разработка и согласование специальных технических условий». На момент подготовки публикации звонки на телефон компании сбрасывались.

Всего же СК интересуется как минимум десятком бизнесменов. К слову, на Невском, 4, где располагается военное следствие, бизнесменам уже предлагают вставать в очередь. Как известно, сторона, заявившая о взятке, освобождается от претензий.

Как сообщал 47news, Монджиевский и его заместитель Развозин задержаны. Примечательно, что 103 отдел не первый год признаётся лучшим отделом государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны.

Виктор Смирнов, 47news.ru

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

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Комментарии (6)

krasnonosov
Дело взяточников в погонах из "Спецстроя" живет и побеждает.
Знали бы вы, как в России строятся атомные станции, с обрушениями, с пустотами в защите реакторного отделения, с падениями узлов и агрегатов. И всё это так же замалчивается и принимается в эксплуатацию.
Т.к. семьи тех, кто нагревает на всём этом руки давно живут вне России и ждут своих кормильцев, когда они наворуют здесь столько, что несколько поколений их потомков не будет испытывать нужды в работе и в деньгах.
И их кормильцы их не подводят, уволакивая мешки денег из страны, оставляя Россию с текущими резервуарами с дизельным топливом в Арктике, тысячами тонн радиоактивных отходов и разваливающимися мостами, дорогами, зданиями и промышленными объектами.
Mincultsizo
апреля по октябрь. Тем более, что армокаркасы уже мной завезены на строительную площадку. Причем, я согласен был доделать, с минимально возможной стоимостью выполнения работ. Но АО «ГУОВ» особо разговаривать со мной не стало, даже не потрудившись официально ответить, а потом вообще отказалось от применения свай.
Тут, как магистр инженер-строитель, я не могу молчать, т.к. понимаю всю опасность этого решения: как можно на высокой сопке в заполярье, где дуют сильные, порывистые арктические ветра, фундамент такого высокого сооружения строить не на сваях? Ведь боковая ветровая нагрузка попросту сдует тарелку РЛС, в данном случае сваи нужны т.к. они выполняют функционал анкеров, и предотвратят падение строения при боковой нагрузке! Куда смотрят чиновники Минобороны и спецслужбы? Пока это сооружение не упадет, никому нет дела? И строить опять, заново? Это же настоящеепредательство национальных интересов!
Улько Руслан Леонидович
Mincultsizo
что мы готовы дать показания в качестве свидетелей, доказывающих приступную деятельность ООО «ТГС», но следователь впоследствии никого так и не вызывал для дачи показаний.
Государственный контракт по объекту в Оленегорске стоит более 2 (двух) миллиардов рублей. Очень кажется странным, что уже 2 года никто не может ничего поделать. Выделялись многомиллионные авансы Спецстрою, затем часть суммы из них получил ФГУП «ГУССТ № 3» (г. Санкт-Петербург) и ООО«ТГС». Эти авансы, как я понимаю, государству так никто и не вернул. Объект все еще не построили, а все деньги разворовали: Глушковский уехал жить за границу, а глава Спецстроя Волосов ни за что не в ответе, по-видимому, фигура неприкасаемая, потому как он в нашей стране. Даже когда дело касается ядерного щита России.
Объект взялось достраивать АО «Главное управление обустройства войск». Я направлял им свое предложение,касаемо того, чтобы доделать начатое свайное поле под РЛС. Эти работы можно было сделать в короткий срок в 2017 году с
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