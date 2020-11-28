Истребители установили визуальный контакт с прибывшими в британское воздушное пространство бортами и опознали их. Ими оказались дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВКС РФ, которые по классификации НАТО называются «Медведь» (Bear F). «Очень важно, чтобы их передвижения тщательно отслеживались», — пояснили в Минобороне Великобритании причину вылета истребителей по тревоге.

Пара истребителей «Еврофайтер Тайфун» (Eurofighter Typhoon) была поднята по тревоге с авиабазы Королевских ВВС Великобритании «Лоссимут» (Lossiemouth) около 8 часов утра по Гринвичу (11 часов утра по московскому времени) 28 ноября. Причиной стали неопознанные самолеты к северу от Шотландии. Для поддержки истребителей с авиабазы «Бриз Нортон» (Brize Norton) также взлетел дозапращик «Вояджер» (Voyager). Об этом сообщило Минобороны Великобритании 28 ноября.

«Российские военные самолеты, выполняющие полеты в загруженном воздушном пространстве над Северным морем, могут представлять опасность для других воздушных судов. Как правило, российские военные самолеты не включают ответчик, который сообщает местоположение и высоту, на которой они находятся. Российские лётчики редко выходят на связь с британскими авиадиспетчерами, из-за чего тем приходится менять направление полета гражданских самолетов, чтобы они случайно не столкнулись с российскими военными бортами».

По словам представителей Королевских ВВС, именно из-за этого каждый раз истребителям приходится «следовать тенью» за российскими военными самолётами с включенным ответчиком, чтобы авиадиспетчеры понимали? где они находятся.

Авиалюбители отслеживали полет британского топливозаправщика, который выполнял полет в нескольких зонах ожидания к западу и северу от Шотландии, будучи готовым поддержать истребители.

По информации Минобороны Великобритании, сопровождение продолжалось до полудня, после чего самолеты Королевских ВВС вернулись на аэродромы базирования. Напомним, в Минобороны РФ ранее неоднократно утверждали, что военные полеты российской авиации выполняются согласно международным правилам использования воздушного пространства. Тем не менее, в январе 2015 года один из полетов бомбардировщиков Ту-95 стал причиной вызова в МИД Великобритании посла России в Великобритании Александра Яковенко. Посол тогда объяснял, что российские самолеты в тот момент выполняли регулярное патрулирование над акваторией Атлантического океана.