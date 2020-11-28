Правительство выделит деньги культурным и медицинским учреждениям. Их можно потратить на соблюдение «санитарно-эпидемиологических требований»

Российские власти собираются оказать дополнительную поддержку научным, культурным и медицинским учреждениям.



«Принятие проекта распоряжения позволит оказать государственную поддержку федеральным бюджетным и автономным учреждениям культуры, а также федеральным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность», — сообщается 28 ноября на сайте правительства РФ.

В документе подчеркивается, что «бюджетные ассигнования» будут выделены уже в 2020 году для поддержки бюджетных и автономных учреждений. Эти средства можно потратить, например, на зарплаты, коммунальные услуги и на «расходы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований». Проект распоряжения правительства был принят.