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Правительство выделит деньги культурным и медицинским учреждениям. Их можно потратить на соблюдение «санитарно-эпидемиологических требований»

Российские власти собираются оказать дополнительную поддержку научным, культурным и медицинским учреждениям.

«Принятие проекта распоряжения позволит оказать государственную поддержку федеральным бюджетным и автономным учреждениям культуры, а также федеральным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность», — сообщается 28 ноября на сайте правительства РФ.

В документе подчеркивается, что «бюджетные ассигнования» будут выделены уже в 2020 году для поддержки бюджетных и автономных учреждений. Эти средства можно потратить, например, на зарплаты, коммунальные услуги и на «расходы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований». Проект распоряжения правительства был принят.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин выделил еще 10 миллиардов рублей на выплаты работающим с коронавирусом медикам.

С начала пандемии в России выявили уже 2 242 633 случая COVID-19.

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