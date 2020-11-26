«Нагрузка на врачей по-прежнему высока». Мишустин выделил еще 10 млрд рублей на выплаты работающим с коронавирусом медикам

Премьер-министр России анонсировал покупку 2 тысяч автомобилей для нужд здравоохранения и дополнительные выплаты медикам, которые работают с заболевшими COVID-19.



«Врачи, фельдшеры, медсестры продолжают трудиться в тяжелых условиях, и нагрузка на них по-прежнему высока. <...> Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 миллиардов рублей», — заявил 26 ноября 2020 года Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, дополнительные средства из бюджета будут выделены и на стимулирование работы студентов-медиков, которые помогают в работе с коронавирусом. На эти цели подготовлено более 1 миллиарда рублей.

