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«Нагрузка на врачей по-прежнему высока». Мишустин выделил еще 10 млрд рублей на выплаты работающим с коронавирусом медикам

Премьер-министр России анонсировал покупку 2 тысяч автомобилей для нужд здравоохранения и дополнительные выплаты медикам, которые работают с заболевшими COVID-19.

«Врачи, фельдшеры, медсестры продолжают трудиться в тяжелых условиях, и нагрузка на них по-прежнему высока. <...> Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 миллиардов рублей», — заявил 26 ноября 2020 года Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, дополнительные средства из бюджета будут выделены и на стимулирование работы студентов-медиков, которые помогают в работе с коронавирусом. На эти цели подготовлено более 1 миллиарда рублей.

Мишустин также отметил, что кабинет министров потратит 1,5 миллиарда рублей на покупку 2 тысяч автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения.

С начала пандемии в России выявили уже 2 187 990 случаев коронавируса, сегодня были поставлены очередные рекорды по приросту заболевших и количеству умерших от COVID-19.

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Комментарии (5)

Петр Петров
Мишустин опять вкладывает в саморекламу! выделил он, можно подумать из дома принес
sench99
Господа с "Фонтанки", сделайте пожалуйста кнопку-"Не показывать информацию о короновирусе", кому надо, видеть не будут..Бывает, что то задалбливает, надоедает, но эта тема не то, что надоела, она достала уже до мозга, до печёнок!!!
Gary
Похоже, пандемия еще на год продлится...
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