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Более миллиона россиян наказали за нарушение коронавирусных ограничений

МВД России впервые обнародовало данные о штрафах за нарушения ограничений по коронавирусу.

«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 миллиона протоколов об административных правонарушениях», — цитирует 28 ноября заявление МВД агентство ТАСС.

Большинство ковид-диссидентов (976,9 тысячи) отделались минимальным наказанием в 1000 рублей. Общая сумма, которую россияне выплатили за нарушения во время пандемии, составила как минимум 1,7 миллиарда рублей.

В ведомстве отметили, что чаще всего поводом для административного правонарушения становится отсутствие масок и перчаток.

За весь период режима повышенной готовности в Петербурге составлено более 8 тысяч административных протоколов за коронавирусные нарушения.

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Комментарии (3)

gencon
"период режима повышенной готовности" бункерный придумал сам, или кто подсказал? Спец режим, чтобы россияне за свой счёт брали маски, перчатки, желательно сидели дома и не требовали денег. Стабфонд для экстренной эмиграции 1% населения в случае опасности?
Modest_5e4ce41f7533b
По сути, еще один оброк.
261238531
Друзья, в сети есть инструкции как защищаться от масочного беспредела. Штрафуют тех, кто не знает своих прав.

Часть 3 статьи 55 Конституции РФ:

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом (!!!!!!) только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Губернатор не может издавать федеральных законов или указов, противоречащих конституции. Соответственно все его указы по своей природе носят рекомендательный характер.
Защищайте свои права.
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