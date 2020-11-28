Более миллиона россиян наказали за нарушение коронавирусных ограничений

МВД России впервые обнародовало данные о штрафах за нарушения ограничений по коронавирусу.
«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 миллиона протоколов об административных правонарушениях», — цитирует 28 ноября заявление МВД агентство ТАСС.
Большинство ковид-диссидентов (976,9 тысячи) отделались минимальным наказанием в 1000 рублей. Общая сумма, которую россияне выплатили за нарушения во время пандемии, составила как минимум 1,7 миллиарда рублей.
В ведомстве отметили, что чаще всего поводом для административного правонарушения становится отсутствие масок и перчаток.
За весь период режима повышенной готовности в Петербурге составлено более 8 тысяч административных протоколов за коронавирусные нарушения.