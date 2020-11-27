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Ковид-диссиденты пополнили казну Петербурга на 50 млн. Следующим в очереди на рейд стал Кузнечный рынок

За весь период режима повышенной готовности в Петербурге составлено более 8 тыс. административных протоколов за «коронавирусные» нарушения. За счёт штрафов городской бюджет пополнился более чем на 50 млн рублей. Об этом рассказали в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Так, 27 ноября Смольный отчитался о десятках протоколов, оформленных в отношении «безмасочников» в рамках рейда в районе метро «Владимирская». Инспекторы помимо вестибюля станции посетили Кузнечный рынок и несанкционированные торговые точки в Кузнечном переулке, на которые жаловались петербуржцы. Обычно там прямо на тротуаре торгуют дарами леса и заготовками с дачи. Среди ковид-диссидентов оказались как продавцы, так и их клиенты.

«Самый короткий разговор был с теми, кто принципиально не носит средства защиты органов дыхания. На их доводы, в большей части основанные на недостоверной информации из Интернета, ответ был один — протокол с последующим штрафом в 4 тысячи рублей», — прокомментировали в комитете. «Рецидивистам» пришлось раскошелиться на тысячу больше.

По словам председателя комитета Ольги Аришиной, её ведомство провело уже больше сотни проверок, и, кажется, петербуржцы становятся более законопослушными. «Мы видим тенденцию, что граждане стали более дисциплинированы, нарушений становится меньше, но это не повод сбавлять обороты проверочных мероприятий».

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Комментарии (3)

guess
А Путина со всей делегацией в Сарове когда оштрафуют, ну хотя бы пожурят немножко? Пинать, как того питерского безмасочника на входе в метро, конечно смелости не хватит. Так что, когда выговор?
Yubilar
Вот тока не надо нас пытаться пугать! На эти ваши гнилые понты давно уже никто не ведется. Все эти 50 млн рублей получены с юридических лиц. На граждан протоколы можно составить только если он сам будет слезно просить: "накажите меня, пожалуйста. Я подпишу все, что ы напишите. Потому что очень хочу пополнить казну на 4 тысячи рублей. Даже понимая, что нет статьи, по которой меня можно законно привлечь".
opportunissimo
Странный заголовок....🤔
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