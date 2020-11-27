Ковид-диссиденты пополнили казну Петербурга на 50 млн. Следующим в очереди на рейд стал Кузнечный рынок

За весь период режима повышенной готовности в Петербурге составлено более 8 тыс. административных протоколов за «коронавирусные» нарушения. За счёт штрафов городской бюджет пополнился более чем на 50 млн рублей. Об этом рассказали в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Так, 27 ноября Смольный отчитался о десятках протоколов, оформленных в отношении «безмасочников» в рамках рейда в районе метро «Владимирская». Инспекторы помимо вестибюля станции посетили Кузнечный рынок и несанкционированные торговые точки в Кузнечном переулке, на которые жаловались петербуржцы. Обычно там прямо на тротуаре торгуют дарами леса и заготовками с дачи. Среди ковид-диссидентов оказались как продавцы, так и их клиенты.