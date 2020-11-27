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В Иране убили физика, которого называли «отцом ядерной программы» страны. На убийц пообещали «обрушиться молнией»

В Иране убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который, как сообщали ранее в СМИ, был главой военной ядерной программы страны. Об этом 27 ноября сообщает APNews со ссылкой на иранское гостелевидение.

По данным местного агентства Fars, физика убили в городе Абсард к востоку от Тегерана. Сначала был взрыв, затем очевидцы услышали автоматные очереди — стреляли по автомобилю, в котором ехал Фахризаде.

Физик начинал со службы в Корпусе стражей исламской революции (главная спецслужба страны), затем работал в минобороны Ирана и руководил Физическим исследовательским центром. Западные и израильские СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Фахризаде был непосредственно связан с иранской ядерной программой и работал над созданием ядерной бомбы. В Тегеране долго настаивали, что их программа носит исключительно мирный характер.

Власти Ирана уже пообещали жесткий ответ на убийство физика. «Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — заявил советник президента Ирана Хосейн Дехган. И намекнул на израильский след.

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