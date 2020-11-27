Смольный спросил у ясеня и выяснил: нужно остановить узкотелую златку. Деревья отправят в печь

Петербургские садовники обнаружили в Петербурге агрессивного гастролера — ясеневую изумрудную узкотелую златку. Вредитель уже под колпаком.



Как сообщил комитет по благоустройству 27 ноября, обнаружены три очага размножения этих жуков в Петродворцовом районе. Пораженные деревья уже осмотрели специалисты комблага, Лесотехнического университета, а также несколько десятков биологов: они как раз здесь на научной конференции, посвященной вредителям.



«Опасность серьезная, и количество пораженных деревьев значительно больше, чем представлялось ранее, — сообщают чиновники тревожные новости. — Личинки узкотелой златки уже поселились не только во взрослых ясенях, но и в достаточно молодых, посаженных всего несколько лет назад. К сожалению, эффективных методов борьбы с этой напастью на данный момент практически не существует. Деревья, пораженные златкой, необходимо снести и сжечь, чтобы не допустить дальнейшего распространения вредителя».

