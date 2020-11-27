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Смольный спросил у ясеня и выяснил: нужно остановить узкотелую златку. Деревья отправят в печь

Петербургские садовники обнаружили в Петербурге агрессивного гастролера — ясеневую изумрудную узкотелую златку. Вредитель уже под колпаком.

Как сообщил комитет по благоустройству 27 ноября, обнаружены три очага размножения этих жуков в Петродворцовом районе. Пораженные деревья уже осмотрели специалисты комблага, Лесотехнического университета, а также несколько десятков биологов: они как раз здесь на научной конференции, посвященной вредителям.

«Опасность серьезная, и количество пораженных деревьев значительно больше, чем представлялось ранее, — сообщают чиновники тревожные новости. — Личинки узкотелой златки уже поселились не только во взрослых ясенях, но и в достаточно молодых, посаженных всего несколько лет назад. К сожалению, эффективных методов борьбы с этой напастью на данный момент практически не существует. Деревья, пораженные златкой, необходимо снести и сжечь, чтобы не допустить дальнейшего распространения вредителя».

Вредитель поставлен на учет, а комблаг намерен теперь внимательно следить за состоянием петербургских ясеней. Тень катастрофы недалеко: по словам комитета, златку необходимо остановить, чтобы не повторить опыт Москвы, где от нее погибли уже тысячи деревьев.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка относится к группе агрессивных стволовых вредителей, способных поселяться на живых, обычно ослабленных деревьях, что неизбежно приводит их к гибели. На территории Санкт-Петербурга за последние два года были замечены ясени с сухими вершинами или с усохшей верхней частью кроны. Причина этого явления — маленький изумрудно-зеленый, блестящий жук, относящийся к большой группе стволовых вредителей, носящих название златки.

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Комментарии (1)

Андрей К._5e4ce28835681
Жалко, ясень - красивое дерево. Но если в Москве уже погибли тысячи деревьев, нам никуда не деться - у нас будет то же самое. Усилия могут только отсрочить, но не предотвратить. Как с вязами получилось: в Европе они почти все погибли от графиоза, и у нас вязы последние года доживают.
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