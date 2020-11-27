Госдума во главе с Ямпольской и Бортко продолжает борьбу с «героизацией нацизма», хотя действующих законов хватает для наказания любителей Третьего рейха

Такие изображения, уверены в Госдуме, «оскорбляют многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Исключения сделают для случаев, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

В Госдуму внесен законопроект о запрете на демонстрацию изображений людей, признанных виновными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Авторы законопроекта, среди которых глава комитета по культуре Елена Ямпольская и режиссер Владимир Бортко, напоминают, что «в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников». Речь идет о сувенирной продукции с портретами военных преступников.



«Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.



Любопытно, что законодатели, кажется, не в курсе, что они уже приняли не один документ, позволяющий наказать любителей Третьего рейха. Так, закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» позволил Орловской прокуратуре изъять из продажи марки с изображением Гитлера. А по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) было возбуждено уже не одно дело. Например, эта статья досталась жительнице Тульской области за размещение Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». А партию разделочных досок с фюрером Третьего рейха рассматривали чуть ли не под лупой, чтобы углядеть крамолу, — но даже размытое изображение не помешало пресечь ввоз в Россию такой кухонной утвари.

