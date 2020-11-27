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Госдума во главе с Ямпольской и Бортко продолжает борьбу с «героизацией нацизма», хотя действующих законов хватает для наказания любителей Третьего рейха

В Госдуму внесен законопроект о запрете на демонстрацию изображений людей, признанных виновными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Такие изображения, уверены в Госдуме, «оскорбляют многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Исключения сделают для случаев, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

Авторы законопроекта, среди которых глава комитета по культуре Елена Ямпольская и режиссер Владимир Бортко, напоминают, что «в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников». Речь идет о сувенирной продукции с портретами военных преступников.

«Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Любопытно, что законодатели, кажется, не в курсе, что они уже приняли не один документ, позволяющий наказать любителей Третьего рейха. Так, закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» позволил Орловской прокуратуре изъять из продажи марки с изображением Гитлера. А по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) было возбуждено уже не одно дело. Например, эта статья досталась жительнице Тульской области за размещение Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». А партию разделочных досок с фюрером Третьего рейха рассматривали чуть ли не под лупой, чтобы углядеть крамолу, — но даже размытое изображение не помешало пресечь ввоз в Россию такой кухонной утвари.

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Комментарии (7)

Anatolevich
Удивительно, но как-то само собой сложилось, что все, что делают власти, подается как подвиг.
- Но ведь что-то делается без пафоса и шума, буднично, изо дня в день?
- Воруют.
Урус-Баши
Удивительная инициатива на фоне того, что антифа - запрещенная организация в Росии. Может, нужно для начала реабилитировать антифашизм?
Sonata
Начните с татаро-монгольских захватчиков, чего уж стесняться. Тоже вот оскорбительны для многонационального народа и памяти жертв.
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