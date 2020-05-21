Загрузившая Гитлера в «Бессмертный полк» россиянка стала фигурантом дела о реабилитации нацизма

Василий Марущак 21 Мая 2020 в 12:50 21 Мая 2020 в 12:50

Вопрос конечно философский, и не однозначный, на сколько можно причислить фюрера к героям войны, но ..."Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как выглядела бы земля, если бы с нее исчезли тени? "

Разобраться по справедливости тут не получится, по причине предвзятости суда и следствия, в совокупности с давлением постсовковой морали, где РККА это по умолчанию свято, а любое иное мнение -оно кощунственно и преступно, не взирая на огромный перечень военных преступлений в контексте периода 2-ой мировой.

И конечно же эта мораль нависла над нашей землёй огромной серой тучей, и она скрывает вид на голубое небо и яркое солнце, оставляя нам лишь ненависть, нетерпимость, скрадывая согласие и примирение. Если эти тучи не разогнать, то так и останемся серым пятном на этой голубой планете.