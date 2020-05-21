Загрузившая Гитлера в «Бессмертный полк» россиянка стала фигурантом дела о реабилитации нацизма
Размещение Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк» обернулось для жительницы Тульской области уголовным делом.
«Возбуждено уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщается 21 мая на сайте Следственного комитета России.
Следователи установили, что жительница Тульской области 13 мая со своего домашнего компьютера разместила на сайте «Бессмертный полк» фото Гитлера в качестве «Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны». Однако показаться публике лидер нацистской Германии не успел — его вовремя заметили волонтёры и удалили.
О появлении нацистов на сайте «Бессмертного полка» сообщили сами организаторы виртуальной акции, после чего СКР начал поиск злоумышленников. Опрос ВЦИОМ показал, что