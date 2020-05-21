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21.05.2020 12:28
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Загрузившая Гитлера в «Бессмертный полк» россиянка стала фигурантом дела о реабилитации нацизма

Размещение Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк» обернулось для жительницы Тульской области уголовным делом.

«Возбуждено уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщается 21 мая на сайте Следственного комитета России.

Следователи установили, что жительница Тульской области 13 мая со своего домашнего компьютера разместила на сайте «Бессмертный полк» фото Гитлера в качестве «Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны». Однако показаться публике лидер нацистской Германии не успел — его вовремя заметили волонтёры и удалили.

О появлении нацистов на сайте «Бессмертного полка» сообщили сами организаторы виртуальной акции, после чего СКР начал поиск злоумышленников. Опрос ВЦИОМ показал, что 40 % россиян увидели в размещении нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка» «оскорбление памяти, подвигов советских солдат».

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Комментарии (19)

Гость
Безусловно это ближе к статье 213 УК РФ Хулиганство. Но это если смотреть на деяние, как на деяние не имеющее под собой какой-либо позиции. В этом и предстоит разобраться. Поверьте, ни один судья в здравом уме за «хулиганку» не посадит человека по другой более строгой статье. И тут я предвижу крики про купленные и коррумпирование суды. Но разочарую Вас это давно не так. Если в деле нет чистой политики с конкретным интерессантом имеющим зуб на подсудимого, суд рассмотрит исходя из содеянного. А тем кто не верит предлагаю доказать это на личном опыте без ссылок на СМИ и агентство ОБС.
alexadmin
А может она это сделала чтобы никто не забывал ужасы нацизма?
Василий Марущак
Вопрос конечно философский, и не однозначный, на сколько можно причислить фюрера к героям войны, но ..."Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как выглядела бы земля, если бы с нее исчезли тени? "
Разобраться по справедливости тут не получится, по причине предвзятости суда и следствия, в совокупности с давлением постсовковой морали, где РККА это по умолчанию свято, а любое иное мнение -оно кощунственно и преступно, не взирая на огромный перечень военных преступлений в контексте периода 2-ой мировой.
И конечно же эта мораль нависла над нашей землёй огромной серой тучей, и она скрывает вид на голубое небо и яркое солнце, оставляя нам лишь ненависть, нетерпимость, скрадывая согласие и примирение. Если эти тучи не разогнать, то так и останемся серым пятном на этой голубой планете.
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