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Печать

Марки с Гитлером убрали из газетных киосков Орла после того, как фюрером заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Орловской области начала проверку после сообщений СМИ о продаже в столице региона марок с фюрером Третьего рейха.

«Установлено, что ООО «Дон-Пресс» закупило печатную продукцию в виде марок с изображением руководителя фашистской Германии для реализации в киосках ООО «Орёлроспечать», расположенных на территории Орловской области», — сообщает 27 ноября региональная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» запрещает использование нацистской символики. После предупреждения прокуратуры марки были изъяты из розничных ларьков.

О необычном товаре ранее сообщили местные СМИ. Одна марка с фюрером в орловском ларьке стоила 290 рублей.

Ранее размещение Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк» в этом году обернулось для жительницы Тульской области уголовным делом. В 2020-м таможня перехватила разделочную доску с изображением фюрера.

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Комментарии (16)

Estrix
Короче, здесь продолжается блокирование сообщений "против нацистов"... тогда пофик... нафик программистов посылаю....
Капитан Очевидность2
Исключительно ради интереса: Изображение Гитлера - это использование нацистской символики?
Т.е. просто фото Гитлера = нацистская символике?
bluxer
Орёл немцам сдали без боя, так что для них это не проблема.
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