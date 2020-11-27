Марки с Гитлером убрали из газетных киосков Орла после того, как фюрером заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Орловской области начала проверку после сообщений СМИ о продаже в столице региона марок с фюрером Третьего рейха.



«Установлено, что ООО «Дон-Пресс» закупило печатную продукцию в виде марок с изображением руководителя фашистской Германии для реализации в киосках ООО «Орёлроспечать», расположенных на территории Орловской области», — сообщает 27 ноября региональная прокуратура.



В ведомстве напомнили, что закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» запрещает использование нацистской символики. После предупреждения прокуратуры марки были изъяты из розничных ларьков.

