Минобороны РФ, не дождавшись «здравомыслящих политиков», ответило на призыв Германии говорить с Россией «с позиции силы»

В Министерстве обороны РФ прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». По мнению российского ведомства, эти слова демонстрируют неспособность министра предложить что-то значимое для укрепления безопасности в Европе.



По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, ведомство не стало торопиться с ответом, ожидая, что «здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра». Однако, так и не дождавшись реакции, в Минобороны РФ все же высказались по этому поводу.