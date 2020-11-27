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Минобороны РФ, не дождавшись «здравомыслящих политиков», ответило на призыв Германии говорить с Россией «с позиции силы»

В Министерстве обороны РФ прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». По мнению российского ведомства, эти слова демонстрируют неспособность министра предложить что-то значимое для укрепления безопасности в Европе.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, ведомство не стало торопиться с ответом, ожидая, что «здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра». Однако, так и не дождавшись реакции, в Минобороны РФ все же высказались по этому поводу.

«Вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда, — заявили в ведомстве. — Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе».

Ранее, выступая на слушаниях в бундестаге, Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы», подчеркнув, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем». В Минобороны РФ напомнили, что такая «хорошая позиция германской внешней политики» в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям как для самой Германии, так и для всего мира.

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Комментарии (7)

Савва Морозов
а потом будут лепить горбатого, что в германии было много антифашистов, когда всем скопом зигавали. Меркель стоит задуматься. у нас старовойтова не успела стать мо.
260657101
Ладно когда еще руководители регионов начинают высказываться по вопросам внешней политике, в МИДе наверное уже привыкли, а вот почему Министерство обороны нарушая субординацию и дисциплину, начинает такое делать, ну это уже извините за гранью добра и зла.
walker_5e4cd299a1c68
Можем?повторить?
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