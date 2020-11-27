«Вектор» пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19, но прививку придется делать несколько раз

Препарат «ЭпиВакКорона» уже в следующем году будет доступен во всех регионах России.

«Вакцинация от коронавируса препаратом центра «Вектор» будет бесплатной для россиян», — цитирует 27 ноября заявление компании-разработчика ТАСС.

Иммунитет после препарата выработается уже через месяц. Вакцинация «ЭпиВакКороной» станет сезонной, так как иммунитет не будет пожизненным. Планируется, что ревакцинация потребуется через 6–10 месяцев после первых двух инъекций. Затем процедуру нужно будет проводить раз в 3 года.