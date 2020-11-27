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«Вектор» пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19, но прививку придется делать несколько раз

Препарат «ЭпиВакКорона» уже в следующем году будет доступен во всех регионах России.

«Вакцинация от коронавируса препаратом центра «Вектор» будет бесплатной для россиян», — цитирует 27 ноября заявление компании-разработчика ТАСС.

Иммунитет после препарата выработается уже через месяц. Вакцинация «ЭпиВакКороной» станет сезонной, так как иммунитет не будет пожизненным. Планируется, что ревакцинация потребуется через 6–10 месяцев после первых двух инъекций. Затем процедуру нужно будет проводить раз в 3 года.

«Прививка от гриппа, сделанная более чем 1 месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса», — уточнили в компании-разработчике. При этом вакцина не является панацеей, так как даже вакцинированный человек с иммунитетом может заразиться при контакте с коронавирусным больным.

«Вектор» планирует опубликовать итоги испытаний своей разработки в ближайшее время.

Препарат «ЭпиВакКорона» появится во всех регионах страны уже в 2021 году, а ближайшей датой для поступления в гражданский оборот обозначено 10 декабря.

Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов центр «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.

11 августа президент Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи, и отметил, что и его дочь сделала прививку. 14 октября он сообщил о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину.

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Комментарии (2)

coronel
Если прививка от гриппа была сделана месяц назад или раньше, то этот факт не влияет на эффективность эпивака. Если интервал меньше, то, возможно, повлияет (снизит эффективность), но это неточно.
Так понятнее?
Do-Mi-Nor
«Прививка от гриппа, сделанная более чем 1 месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса», — уточнили в компании-разработчике. При этом вакцина не является панацеей, так как даже вакцинированный человек с иммунитетом может заразиться при контакте с коронавирусным больным."
Ничего не понятно. В смысле, прививка от гриппа не поможет от ковида (это и козе понятно) или прививка от ковида - фуфло полное?
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