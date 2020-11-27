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«В чем, собственно, вред?» Смольный выступил против полного запрета кальянных в Петербурге

Правительство Петербурга выступило «за баланс интересов» между бизнесом и жителями домов при регулировании деятельности кальянных. Такую позицию высказала начальник юридического управления комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Екатерина Афонина в ходе заседания рабочей группы по разработке законопроекта о кальянных клубах в Законодательном собрании 27 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».

По ее словам, львиная доля кальянных находится в предприятиях общественного питания. Но официальной информации об их количестве у городского правительства нет, так как нет отдельного вида деятельности для оказания подобных услуг.

«Введение полного запрета будет вряд ли обоснованным», — согласился с ней зампредседателя юридического комитета Смольного Денис Хасаншин. Чиновник также призвал депутатов разобраться, в чем заключается «общественная опасность» кальянов — в шуме или самом факте курения. «Надо понимать, в чем, собственно, вред?» — подчеркнул он.

В октябре в силу вступил федеральный закон, который объединяет под понятием «никотиносодержащая продукция» электронные сигареты, вейпы и кальяны, и, таким образом, накладывает запрет на употребление такой продукции в кафе, барах и ресторанах. Петербургские депутаты хотят спасти бизнес, разрешив ему работу в качестве кальянных клубов и определив для них правила игры. При этом многие петербуржцы, чьи квартиры соседствуют с кальянными, выступают за полный запрет таких заведений в жилом фонде.

25 ноября парламент Петербурга поддержал в первом чтении законопроект о разграничении полномочий в этой сфере между Смольным и парламентом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260618801
Продолжая логику чиновников - в чём общественная опасность курения марихуаны? Почему бы её не легализовать? Заодно можно пополнить бюджет.
Иван 2пырьев
пусть переименовываются в курительные комнаты с возможностью заказа еды и напитков
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