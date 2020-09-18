Где лаундж, а где притон. Петербургские депутаты напишут правила для кальянных

В Петербурге могут ввести дополнительные ограничения использования кальянов в общественных местах и в помещениях — вплоть до полного запрета. Законопроект, наделяющий Законодательное собрание правом устанавливать такие требования, был внесен 14 сентября, следует из картотеки городского парламента. А 18 сентября в ходе заседания комитета по законодательству депутаты обсудили с жителями и бизнесом, что и как стоит запрещать.

На первый взгляд, не совсем понятно, зачем нужны дополнительные ограничения: принятый летом 2020 года федеральный закон и так перекрыл кислород кальянной индустрии. Так, действующие правила запрещают курение табака в заведениях общественного питания. Так что кальянные либо позиционируют себя как курительные клубы, либо утверждают, что предлагают своим посетителям безникотиновые «паровые коктейли», а, значит, не попадают под антитабачное законодательство. Новые нормы, которые вступят в силу в ноябре 2020 года, прикроют эту лазейку, поскольку приравняют любые кальяны к табачной продукции. И курительные лаунжи, которые зачастую де юре являются общепитом, будут вынуждены или отказаться от кальянов, или уйти в тень.



По оценке «Кальянного Союз России "Содействие"», в Петербурге работает 1000 заведений, из которых 450 — специализированные, где кальян является основой меню, тогда как еда и напитки — сопутствующий ассортимент. Свое спасение участники рынка увидели как раз в петербургских депутатах. ЗакС мог бы прописать в законе понятие "кальянных клубов", установив для них правила работы, к примеру, не пускать лиц младше 18 лет, иметь мощные вытяжки, установить норму по количеству кальянов на единицу площади и так далее, рассказала «Фонтанке» руководитель ассоциации Анастасия Закатова. Добросовестные игроки, на которых приходится 70% рынка, и так соблюдают эти правила. Если их не легализовать, город потеряет рабочие места и налоги, тогда как недобросовестный бизнес продолжит работу в тени.

В ходе заседания комитета по законодательству Анастасия Закатова также рассказала о социальной роли курительных клубов. «Кальян - это способ проведения досуга для молодежи, которая не хочет проводить его с алкоголем», - заявила она. Паровые коктейли давно перестали быть экзотикой и стали такой же неотъемлемой частью ресторанной культуры Северной столицы, как шаверма и суши, более того: Петербург даже можно назвать кальянной столицей России, а Москва позже подхватила, - подчеркнула Закатова.



Глава комитета по законодательству Денис Четырбок, который после закона о «наливайках» подвергся резкой критике бизнес-сообщества, в этот раз был настроен снисходительно. По его словам, депутаты не ставят перед собой цель «закрыть все подчистую», лишь хотят сделать так, чтобы цивилизованные заведения смогли продолжить работу, а «злачные места беспощадно были закрыты». Федеральный закон с этим не вполне справляется, сообщил парламентарий в беседе с «Фонтанкой». «Сами кальянщики просят: сделайте правила, чтобы отсечь безобразие. Мы отделим их от нечистых на руку товарищей, которые терроризируют людей», - пояснил он. Чтобы лучше разобраться в теме, депутаты даже "провели аналитику и посетили несколько заведений».

Но жители, страдающие от «кальянных террористов», единогласно выступают не за смягчение, а за ужесточение федеральных норм. Собственники квартир рядом с этими заведениями попросили ЗаКС признать кальянные опасным для здоровья бизнесом и полностью запретить их размещение в жилых домах.



Так, соседка кальянной на Таврической, 5 Светлана Разгуляева рассказала, что пресечь деятельность заведения не помогли 13 судов. По ее словам, уровень задымления не дает расслабиться и спать. Другая жительница Центрального района Светлана Алехина сообщила, что не может въехать в купленную квартиру из-за находящегося под окнами курительного клуба. «Это принуждение к пассивному курению, в том числе несовершеннолетних», - заверила она. Кальянная на Невском 90-92 работает вопреки тому, что коронавирусное 121-е постановление все еще запрещает работу таких заведений, рассказал ее сосед. Кроме того, находится на жилом этаже, что запрещено санитарными правилами. И ни полиция, ни администрация района, ни ККИ, ни Роспотребнадзор не в силах навести порядок.

Установка мощной вентиляции не станет панацеей. «Большинство жилых домов имеют сборные перекрытия и шахты, дым пойдет не туда, куда прикажут, а через все щели», - заявила Гульнара Борисова, президент Ассоциации ТСЖ Центрального района. Выход может быть один — размещение курительных клубов в нежилых помещениях. «У нас много бизнес-центров», - добавила она.



Как именно провести границу между «хорошими» и «плохими» кальянщиками, решит рабочая группа, в которую, кроме депутатов, вошли представители бизнеса, жителей, а также Смольного и Роспотребнадзора. По словам Дениса Четырбока, регулирование коснется именно жилых домов. Устанавливать ограничения по районам или типам зданий пока не планируется. Базовый вариант — вводить четкие стандарты деятельности. «Например, пропишем диаметр сечения вытяжки, на какую площадь она должна рассчитываться, количество посадочных мест, требования по санобработке трубок и кальянных шахт», - пояснил он. Наличие такого закона поможет решить проблему недобросовестных игроков, которые мешают соседям. «Если путем проверок их не закрыть, значит, надо идти путем принятия закона, который установит стандарты работы», - подчеркнул Четырбок.

Но даже если депутатам удастся найти компромисс между интересами бизнеса и жителей, с соблюдением закона могут возникнуть проблемы. Во-первых, если кальянные клубы продолжат подавать напитки и еду, в глазах федеральных контролирующих ведомств они продолжат оказывать услуги общепита, а значит нарушать закон. Во-вторых, следить за соблюдением городских правил придется чиновникам Смольного — вероятно, эту миссию возложат на комитет по контролю за имуществом. Но число его сотрудников ограничено, да и работать они будут днем, а не ночью, когда жители больше всего страдают от подпольных лаунджей. К примеру, именно по этой причине фактически не соблюдается городской закон о тишине, о чем не устают напоминать жители улицы Рубинштейна.

