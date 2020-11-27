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ГУП «ТЭК»: Приватизация произойдет не раньше июля и не скажется на тарифах

ГУП «ТЭК СПб» заявило, что его приватизация в 2021 году не отразится на стоимости отопления и горячей воды. Унитарное предприятие станет акционерным обществом.

Как уточнили в пресс-службе 27 ноября, ТЭК будет акционирован путем внесения госимущества в качестве вклада в уставный капитал АО. При этом приватизация состоится не ранее 1 июля 2021 года: комитет имущественных отношений должен вынести решение об условиях реорганизации, а это произойдет не ранее 1 апреля. Далее последует утверждение и регистрация Банком России решения о выпуске акций, а затем размещение — в виде приобретения их Санкт-Петербургом в лице КИО.

Среди плюсов приватизации ТЭК отмечает эффективность управления предприятием; в частности, оно сможет оперативно распоряжаться имуществом для реконструкции объектов теплоэнергетической инфраструктуры, ведь сейчас любые манипуляции с ним требуют длительного согласования в ряде инстанций.

Отдельно ТЭК подчеркивает, что приватизация не отразится на тарифах, так как закон о тарифном регулировании не привязан к форме собственности, а темп их роста установлен на федеральном уровне. «В рамках подготовки к приватизации ТЭК ведет системную работу по оптимизации затрат, — говорят в пресс-службе. — В этих целях на предприятии прошла реорганизация электрослужбы и цифровизация складского учета. Разработан проект технико-экономического обоснования зон теплоснабжения, который позволит вывести из эксплуатации убыточные котельные с переключением нагрузки на другие энергоисточники ТЭКа и ТЭЦ».

Напомним, накануне губернатор Александр Беглов внес в ЗакС законопроект о приватизации ГУП «ТЭК». Это часть большой кампании по избавлению от унитарных предприятий к 2025 году.

Ранее стало известно, как вырастут тарифы ЖКХ в июле 2021 года. Горячая вода подорожает на 3,4% — до 112,81 руб./ куб. м; стоимость отопления вырастет на 3,4%, до 1880,11 руб./Гкал.

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» — одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тысяч домов Петербурга, в которых живет около 3 миллионов горожан. Среди абонентов компании — жилые дома, здания социально-бытового назначения — больницы, школы, детские сады, производственные объекты. Собственность предприятия является государственной собственностью Санкт-Петербурга. В компании трудится более 9 тысяч человек.

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Комментарии (10)

Ajynfyrfujdyj
А потом глаза округлят и начнут блеять - ну инфляция же, страна опасносте, Омерека враг, плотите
126745288
значит будут грабить... (цитата из одного известного фильма)
Paul3390
Ровно тоже самое вещала рыжая сволочь, когда РАО ЕС дерибанила. И - чё в результате?
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