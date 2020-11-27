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Шестилетнюю девочку, выпавшую с 4 этажа и не получившую переломов, выписали из томской больницы. В вечер ЧП она была дома одна

Шестилетняя девочка выписана из больницы, куда она попала 21 ноября после падения в сугроб с четвёртого этажа из своей квартиры в Томске.

Как сообщает 27 ноября «Томский обзор», по словам главного врача больницы Скорой медицинской помощи № 2 Андрея Караваева, состояние девочки удовлетворительное, «ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства».

Падение ребёнка из окна зафиксировала камера видеонаблюдения — это тихий двор элитного дома в Томске. Как рассказывали «Вести Томск», дворники, счищая снег с тротуаров, складировали его на клумбу, и это смягчило падение девочки. Она приземлилась в считанных сантиметрах от металлического забора и даже не получила переломов. Тем не менее госпитализировали её в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё сотрясение и ушиб живота.

Томские следователи начали проверку и выяснили, что в момент происшествия ребёнок находился дома один. Мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, писал «Сиб.фм» со ссылкой на МВД.

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Комментарии (1)

260551481
Родилась в рубашке ! Пусть живет до 100 лет!
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