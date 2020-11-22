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Девочка в Томске упала с 4 этажа, отряхнулась от снега и пошла домой

Шестилетняя девочка в Томске выжила после падения с четвёртого этажа. Её спас сугроб.

Как сообщает 22 ноября РИА Томск, инцидент произошёл субботним вечером. Его зафиксировала камера видеонаблюдения. По какой-то причине девочка выпала из окна, приземлилась в сугроб, встала и сама пошла домой.

В пресс-службе облздрава агентству рассказали, что на место прибыла скорая помощь и девочку доставили в БСМП № 2. Ночь она провела в реанимации, где врачам удалось стабилизировать её состояние. Сегодня её перевели в отделение.

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Комментарии (9)

Djnyana
Спартанцы - отдыхают, у них там - тепло. И, как быстро она сориентировалась - молодец! Здоровья!
Okmita
Почему в реанимации? Что с ее состоянием?
Ник Приносящий Счастье
У нас бы разбилась на смерть.
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