Смольный отчитался о дезинфекции 2800 парадных с начала пандемии. Многоквартирных домов в городе 23 тысячи

Регламент введен 1 апреля и, как заявляют в ведомстве, действует до окончания мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Соблюдение правил со стороны УК мониторят сотрудники жилкома совместно с районными администрациями и жилищными агентствами.

Согласно временному регламенту по уборке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, организации должны ежедневно протирать поверхности дезинфицирующими и моющими средствами. Речь идет о ручках дверей, перилах, поверхностях кнопок, почтовых ящиках, поверхностях 1-го этажа лестничных площадок, холлах, лифтовых кабинах.

В профильном комитете сообщили, что с начала пандемии под осмотр попали 2767 лестниц. Замечания по уборке выявили только на 340 из них — это 12%. Отметим, всего в Петербурге более 23 тысяч многоквартирных домов.

Напомним, дезинфицировать парадные в Петербурге начали в апреле. «Фонтанка» подробно рассказывала, как на каждый квадратный метр управляющим компаниям чуть было не предписали тратить не менее 200 мл хлорки.

При этом сейчас единых правил по норме расхода хлорки нет — как уточнили в жилкоме, компании фактически следуют инструкциям по применению конкретного дезсредства. «Для каждого дезинфекционного средства режим его применения определяется экспериментальным путем в аккредитованных лабораторных центрах, при этом устанавливается не только режим, эффективный в отношении целевых микроорганизмов, но и безопасный для человека», — добавили в комитете.