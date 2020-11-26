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Смольный отчитался о дезинфекции 2800 парадных с начала пандемии. Многоквартирных домов в городе 23 тысячи

Уборку с начала пандемии проверили в 2767 парадных Петербурга, сообщили 26 ноября в жилищном комитете.

Согласно временному регламенту по уборке помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, организации должны ежедневно протирать поверхности дезинфицирующими и моющими средствами. Речь идет о ручках дверей, перилах, поверхностях кнопок, почтовых ящиках, поверхностях 1-го этажа лестничных площадок, холлах, лифтовых кабинах.

Регламент введен 1 апреля и, как заявляют в ведомстве, действует до окончания мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Соблюдение правил со стороны УК мониторят сотрудники жилкома совместно с районными администрациями и жилищными агентствами.

В профильном комитете сообщили, что с начала пандемии под осмотр попали 2767 лестниц. Замечания по уборке выявили только на 340 из них — это 12%. Отметим, всего в Петербурге более 23 тысяч многоквартирных домов.

Напомним, дезинфицировать парадные в Петербурге начали в апреле. «Фонтанка» подробно рассказывала, как на каждый квадратный метр управляющим компаниям чуть было не предписали тратить не менее 200 мл хлорки.

При этом сейчас единых правил по норме расхода хлорки нет — как уточнили в жилкоме, компании фактически следуют инструкциям по применению конкретного дезсредства. «Для каждого дезинфекционного средства режим его применения определяется экспериментальным путем в аккредитованных лабораторных центрах, при этом устанавливается не только режим, эффективный в отношении целевых микроорганизмов, но и безопасный для человека», — добавили в комитете.

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Комментарии (6)

Gilka
ресурс мой город. немногие знают этот ресурс(я вот до недавнего времени не знала...), но реально работает. когда мне рассказали об этом проекте беглова, была очень удивелна. думала УК сами это делают, а оказалось делалось все исключительно по жалобам на этом ресурсе. рекомендую, в общем, не сочите за рекламу, т.к. ресурс этот городской. город гов спб ру.
MionaDark
У нас в парадной вообще не убирают, о какой дезинфекции может идти речь?? Впервые слышу
Danik
Какие дезинфекции? Лестницу моют только по звонку в 004, и то пару раз за год! А деньги на уборку, а воду на помывку списывают каждый месяц! Городом катастрофически не занимаются!
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