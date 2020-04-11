В каждом доме запахнет хлоркой. Смольный объяснил, как дезинфицировать парадные, но не пояснил, за чей счет

Жилищный комитет утвердил инструкцию по антикоронавирусной уборке подъездов, а потом понял, что неплохо бы спросить у её исполнителей, насколько её реально исполнить. Петербургские «управляшки» уже попросили денег на исполнение требований Смольного у премьер-министра Михаила Мишустина.

Как подтвердили 10 апреля «Фонтанке» в жилищном комитете, на днях глава ведомства Виктор Борщев утвердил временный регламент для организаций, управляющих жилыми домами. В документе расписано, как именно нужно усиленно дезинфицировать парадные для борьбы с коронавирусом: дважды в день, норма расхода средства при протирании — не менее 200 мл/м2, использовать хлорсодержащие вещества. После того как документ разошелся по исполнителям, до чиновников дошло, что тратить целый стакан противоядия на 1 квадрат — это перебор.





«Жилищным комитетом был подготовлен и утвержден временный регламент по организации выполнения работ по уборке общего имущества многоквартирных домов и внутридворовой территории. Данный документ был отправлен в районные администрации с целью дальнейшего доведения до управляющих организаций, — рассказали «Фонтанке» в ведомстве, — в дальнейшем было подготовлено распоряжение о внесении дополнений в регламент, в том числе с учетом рекомендаций по организации работ по уборке общего имущества МКД и внутридворовой территории, полученных от федеральных органов власти».

Требование о двухразовой ежедневной уборке парадных, лестниц и подъездов жилых домов документально оформилось еще 24 марта в виде письма в районы и в управляющие компании. 7 апреля председатель жилищного комитета Виктор Борщев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что для налаживания этой работы властям нужна еще неделя. К 8 апреля в комитете решили: повсеместно будет дезинфекция с хлорсодержащими средствами, первая уборка с 7:30 до 9:00, вторая — с 15:00 до 17:00.



Участники рынка поделились своими расчетами по дополнительной ежедневной двухразовой уборке только в парадных. Вышло примерно по 1 рублю 76 копеек за квадратный метр. Это — без учета спецсредств, которые указаны в письме от Смольного.

Дезинфекция, если цена на средства остается рыночной, удорожает эту цифру примерно на 15%. Проблемы две. Во-первых, найти сейчас подходящую для дезинфекции бытовую химию не так просто. Во-вторых, если даже найти удается, то по серьезно завышенной цене.

Однако, если даже исходить из рыночной цены химикатов, которая была актуальна еще три месяца назад, выходит примерно по 2 рубля за разовую уборку одного квадрата. Если применить этот расчет для абстрактной управляющей компании с 50 тыс. м2 (общий метраж закрепленных парадных), каждый нужно мыть по 2 раза в сутки 30 дней, и исполнение поручения властей обойдется в 6 млн рублей.

Открыто своими расчетами с «Фонтанкой» поделились в ПАО «Городские инновационные технологии» (ГИТ). Там считали не квадратными метрами, а этажами. Так, двухразовая уборка 1 этажа обойдется по расценкам ГИТа в 27 рублей 47 копеек. То есть только для того, чтобы в соответствии с требованиями городских властей убирать одну хрущевку, где 6 парадных по 5 этажей, потребуется 824 рубля в день. Для сравнения: разовое наведение чистоты без тотальной дезинфекции в 1-ом подъезде стоит 350 рублей.



Итого, если компания управляет сотней «хрущевок», то месяц жизни по инструкции Смольного оценили под 2,5 млн рублей. А в документе говорится еще и про «наружные двери, наружные поверхности зданий, скамейки, урны, малые архитектурные формы, оборудование детских и спортивных площадок, элементы благоустройства».



«Сейчас на управляющие компании ложится очень большой объем дополнительных работ по профилактике распространения коронавируса. Думаю, у них сейчас одна из главных ролей. Причем это — дорогостоящая роль, и у большинства организаций просто нет на это денег. Мы должны помнить, что по закону не имеем возможности использовать целевые средства, собранные с населения по другим статьям, на организацию санитарной обработки помещений. Мы понимаем, что субсидировать эту работу в полном объеме из бюджета также невозможно. Поэтому мы должны найти возможность других источников финансирования, например — средств Фонда капитального ремонта и средств текущего ремонта. Нужно законодательно принять такое решение и исполнить его. Сейчас здоровье людей — самое главное», — считает директор ПАО «ГИТ» Сергей Минко.

В жилищном комитете 11 апреля на вопрос о том, кто заплатит за дополнительную дезинфекцию, ответили так: «Содержание общего имущества в многоквартирном доме обеспечивается организациями на постоянной основе за счет платы, поступающей от населения за содержание жилого помещения. В настоящее время организациям поручено вести бухгалтерию затрат, связанных с дополнительной обработкой и закупкой дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, с последующим предоставлением данных в жилищный комитет для обобщения учета этих затрат».



Также в жилкоме пояснили: средства для дезинфекции УК должны будут покупать сами. Дополнительного тестирования и передачи средств защиты для уборщиков парадных также никто коммунальщикам не подарит.



Попроще могут обстоять дела у ТСЖ, которые, как правило, управляют небольшим количеством домов, потому что они существуют совсем в других масштабах. В некоторых из них «Фонтанке» сказали, что не видят серьезной проблемы в усиленной дезинфекции. В других, наоборот, жалуются: средства нет, мы своим сотрудникам водку раздаем, чтобы поверхности протирали. Другие экспериментируют с белизной.

Участники рынка говорят: они не слышали даже намеков на какие-либо меры поддержки от властей. Чиновники «подсказали» руководителям управляющих организаций использовать в качестве источника средств деньги жителей. Однако для этого нужно провести собрание жильцов, которые запрещены из-за пандемии коронавируса. И даже если бы они были разрешены, то не каждый собственник будет готов к двухразовой уборке своей парадной с хлоркой за его счет. А как будут расплачиваться за уборку домов там, где город — собственник?



Что интересно, на следующий день после утверждения регламента в районы поступило требование опросить людей на местах на предмет пожеланий по внесению изменений в документ. По информации собеседников нашего издания, обновленная инструкция пока получается более реалистичная: хлорка как обязательное требование исчезло, как и вторая уборка. Однако даже каждодневная разовая дезинфекция — это довольно дорого.



В ПАО «ГИТ» не постеснялись открыто об этом рассказать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Генеральный директор компании отправил чиновнику письмо, в котором сообщил, что управляющие компании действительно могут сыграть важную роль в борьбе с коронавирусом. Ведь если каждый подъезд в каждом городе регулярно будут дезинфицировать, то это существенно может помочь снизить количество заболевших. Однако регулярная санитарная обработка одного многоквартирного дома может стоить от 500 000 до 5 000 000 рублей в месяц (в зависимости от площади). Если оперативно принять решение, то можно наладить механизм, который позволит отмыть каждый дом в стране, как это было сделано в Китае.



«Сейчас время быстрых и ответственных решений. Данные меры необходимы, так как они существенно понижают риск заражения коронавирусом среди населения, и в целом, за счет сокращения сроков пандемии в нашей стране, позволят значительно снизить отрицательное влияние данной ситуации на ВВП страны. Мы понимаем, что сейчас управляющие компании просто не могут выполнять эти меры, так как у них нет на это целевых средств, а брать эти средства из других статей расходов по закону невозможно. Мы также понимаем, что субсидировать эти средства из бюджета в полном объеме невозможно. Поэтому использование средств со статей текущего ремонта, а также средств из Фонда капитального ремонта сможет решить данную наиболее острую и важную проблему именно сейчас», — объясняет «Фонтанке» генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

