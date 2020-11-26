Финляндия допустила сборную России по биатлону до участия на первом этапе Кубка мира в усеченном составе из-за коронавируса

Сборная России по биатлону сможет выступить на первом этапе Кубка мира в Контиолахти в усеченном составе. Как сообщили 26 ноября в пресс-службе Союза биатлонистов России, старты пропустят только Антон Бабиков и Евгений Гараничев.



У Бабикова ранее тест на коронавирус дал положительный результат. Гараничев был изолирован из-за того, что жил с ним в одной комнате.



Женская команда выступит в полном составе.



Также положительные тесты в российской команде сдали врачи сборной Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин.

