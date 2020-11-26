Усадьба Игеля загорелась 9 ноября. Сотрудники ведомства установили, что пожар повредил крышу, деревянные перекрытия и межкомнатные перегородки флигеля южной части. Кроме того, часть помещений во время тушения залили водой, кровля частично демонтирована.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) потребовал возбудить уголовное дело по факту пожара в усадьбе Игеля на Каменноостровском проспекте, 58–60. Заявление направлено в УМВД по Петроградскому району, сообщает КГИОП 26 ноября.

КГИОП потребовал от правоохранительных органов возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).



Пользователю здания ведомство предписало провести первоочередные противоаварийные работы в течение 3 месяцев. Также КГИОП обратился в комитет имущественных отношений и комитет по инвестициям с просьбой принять срочные меры, чтобы устранить последствия пожара.



Напомним, в феврале этого года Смольный заключил концессионное соглашение с компанией «Асгард», которая обязалась восстановить заброшенный особняк. После ремонта в нем должна была открыться гостиница. Концессия была заключена на 49 лет. По условиям соглашения инвестор привлечет на реализацию проекта не менее 302 млн рублей. Право собственности на здание город сохранил за собой.



Особняк Игеля возвели в 1894 году. В левом каменном корпусе располагалась оранжерея. Автор проекта здания Борис Зонн. Дом Вяземского построили в 1866 году. Изначально в нем проводились уроки летнего танцкласса «Шато де флер». Позже его приобрел штабс-ротмистр князь Александр Вяземский. Через тридцать лет в нем расположилась механическая мастерская, здание достроили и приспособили под выпуск дальномеров и дистанционных трубок.

