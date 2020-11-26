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Мария Бутина презентовала свой «#Тюремный дневник» и выступила за ужесточение закона об иностранных агентах в России

Скриншот с трансляции на <a href="https://youtu.be/nxfwsMiOuWY" target="_blank" class="_">YouTube</a>
Скриншот с трансляции на YouTube

Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии, а ныне член Общественной палаты России, представила 26 ноября свою книгу «#Тюремный дневник». На презентации, приуроченной к официальному началу продаж печатной и аудиоверсии книги, она рассказала о своем пребывании в американской тюрьме и высказалась за ужесточение российских законов в отношении иностранных агентов.

В основу книги легли записи, которые Бутина вела во время своего заключения в США. «Полтора года тюрьмы, четыре месяца пыток в одиночной камере, более 50 часов допросов в бетонном бункере, 1200 страниц зашифрованных записей тюремных дневников, которые тайно удалось вывезти в Россию, стали автобиографическим отражением реальности современного мира», — говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты РФ.

Книга состоит из трех частей: «Вашингтон», «Александрия, Вирджиния» и «Флорида», двух предисловий и эпилога. Повествование занимает 550 страниц и в основном ведется в хронологическом порядке. И хотя книга документальная, она представляет собой художественное произведение с завязкой, кульминацией и развязкой, уверяет автор.

На вопрос о законодательстве в отношении иностранных агентов, прозвучавший во время презентации, Бутина высказалась за существенное ужесточение закона в России, отметив, что сейчас только юридические лица могут быть признаны иностранными агентами, а «люди, которые работают здесь за иностранные деньги, выполняют какие-то поставленные другими государствами задачи», не обязаны регистрироваться, а выступают в качестве физических лиц.

«Здесь нужно понимать, что вопрос не в том, чтобы запретить их деятельность. Вопрос в том, что граждане РФ имеют полное право знать, почему тот или иной человек организовывает какое-либо мероприятие, кто за это платит, кто за этим стоит. Я считаю, что правдивость в обладании информацией в данном случае должна стоять в приоритете», — заявила Бутина. По ее мнению, Россия не должна идти так далеко, как США, в этом вопросе, но нужно привести российское законодательство «в соответствие с требованиями времени».

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, перед встречей президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Ей вменяли деятельность в пользу иностранного государства на территории США и работу без регистрации при министерстве юстиции. В октябре 2019 года она вернулась в Москву, а в июле 2020 года Бутина стала членом Общественной палаты РФ.

Скриншот с трансляции на <a href="https://youtu.be/nxfwsMiOuWY" target="_blank" class="_">YouTube</a>
Скриншот с трансляции на YouTube

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Комментарии (26)

walker_5e4cd299a1c68
Очередная Анечка чепмен подкатила? Просто интересно, много секретов для родины добыть то удалось, что сразу в общественную палату засунули?
***_555
О, вылезла "простая русская студентка". Монетизирует пока не забыли.
Эрик Дрейван
"Репортаж с петлёй на шее" " Моабитская тетрадь" тут ещё эта эскортница...не тянет на жалость.
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