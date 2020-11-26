В основу книги легли записи, которые Бутина вела во время своего заключения в США. «Полтора года тюрьмы, четыре месяца пыток в одиночной камере, более 50 часов допросов в бетонном бункере, 1200 страниц зашифрованных записей тюремных дневников, которые тайно удалось вывезти в Россию, стали автобиографическим отражением реальности современного мира», — говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты РФ.

Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии, а ныне член Общественной палаты России, представила 26 ноября свою книгу «#Тюремный дневник». На презентации , приуроченной к официальному началу продаж печатной и аудиоверсии книги, она рассказала о своем пребывании в американской тюрьме и высказалась за ужесточение российских законов в отношении иностранных агентов.

Книга состоит из трех частей: «Вашингтон», «Александрия, Вирджиния» и «Флорида», двух предисловий и эпилога. Повествование занимает 550 страниц и в основном ведется в хронологическом порядке. И хотя книга документальная, она представляет собой художественное произведение с завязкой, кульминацией и развязкой, уверяет автор.

На вопрос о законодательстве в отношении иностранных агентов, прозвучавший во время презентации, Бутина высказалась за существенное ужесточение закона в России, отметив, что сейчас только юридические лица могут быть признаны иностранными агентами, а «люди, которые работают здесь за иностранные деньги, выполняют какие-то поставленные другими государствами задачи», не обязаны регистрироваться, а выступают в качестве физических лиц.

«Здесь нужно понимать, что вопрос не в том, чтобы запретить их деятельность. Вопрос в том, что граждане РФ имеют полное право знать, почему тот или иной человек организовывает какое-либо мероприятие, кто за это платит, кто за этим стоит. Я считаю, что правдивость в обладании информацией в данном случае должна стоять в приоритете», — заявила Бутина. По ее мнению, Россия не должна идти так далеко, как США, в этом вопросе, но нужно привести российское законодательство «в соответствие с требованиями времени».