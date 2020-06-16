Мария Бутина стала членом Общественной палаты. Состав полностью сформирован
Общественная палата полностью сформировала новый состав. Среди 43 отобранных членов есть имена освобожденной из американской тюрьмы Марии Бутиной, главы Российского союза молодежи Павла Красноруцкого и директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Список 16 июня появился на сайте Общественной палаты. Конкурс проходил среди представителей общественных объединений и других некоммерческих организаций. В числе прочих его прошёл и экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Ранее имена 40 членов палаты утвердил Владимир Путин, ещё 84 членов избрали региональные общественные палаты.
Мария Бутина пообещала поддерживать россиян за рубежом. Об этом она сообщила RT. Сама она была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки и провела в тюрьме полтора года. Ей вменяли деятельность в пользу иностранного государства на территории США и работу без регистрации при министерстве юстиции. Россиянка вернулась в Москву в октябре 2019 года.