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«Отменить ёлки и не мудрить». В Ленобласти могут запретить корпоративы и утренники

Губернатор Ленинградской области задумался над возможностью отмены в регионе «новогодних елок» из-за коронавируса.

«Может, в красной зоне, там, где не закрыты учреждения, отменить ёлки и не мудрить? Именно массовые мероприятия», — цитирует 26 ноября Александра Дрозденко издание 47news.

На заседании правительства губернатор заметил, что его «тревожат новогодние ёлки». Идею Дрозденко о запрете корпоративов и утренников поддержала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк. По ее оценке, во время корпоративов сложнее соблюдать социальную дистанцию. Роспотребнадзор готов выдать соответствующее предписание.

С начала пандемии в Ленобласти выявили уже 16 110 заболевших COVID-19.

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Комментарии (6)

kobr
Всё что нельзя отменить - запретить. Всё что нельзя запретить - отменить. Гениально придумали!
sench99
Без них праздник справим..
aikole
Что же будет делать Дмитрий Губениев ?
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