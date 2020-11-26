«Отменить ёлки и не мудрить». В Ленобласти могут запретить корпоративы и утренники

Губернатор Ленинградской области задумался над возможностью отмены в регионе «новогодних елок» из-за коронавируса.



«Может, в красной зоне, там, где не закрыты учреждения, отменить ёлки и не мудрить? Именно массовые мероприятия», — цитирует 26 ноября Александра Дрозденко издание 47news.



На заседании правительства губернатор заметил, что его «тревожат новогодние ёлки». Идею Дрозденко о запрете корпоративов и утренников поддержала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк. По ее оценке, во время корпоративов сложнее соблюдать социальную дистанцию. Роспотребнадзор готов выдать соответствующее предписание.

