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«Газ травил, и дым валил». Такси с баллоном и «Мерседес» встретились на перекрестке Коллонтай и Товарищеского

Автомобиль такси попал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 26 ноября. Очевидцев встревожило газовое оборудование на машине после столкновения.

Как сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Мария, около 9 часов утра на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта столкнулись легковое такси Uber и автомобиль Mercedes. По словам очевидицы, такси было оборудовано газовым баллоном, «который начал травить, несмотря на выключенный двигатель». На место вызвали экстренные службы.

«Там газ травил, и дым валил... И обе не на ходу машинки», — пишет Мария. По ее словам, оба автомобилиста были пристегнуты, но водителю «Мерседеса» после ДТП понадобилась медицинская помощь.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

***_555
Скоро сотни автобусов с ГБО заполонят город.
DEMOMON
О, так это ж любимое место для утренних встреч!
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