Автомобиль такси попал в ДТП в Невском районе Петербурга утром 26 ноября. Очевидцев встревожило газовое оборудование на машине после столкновения.
Как сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Мария, около 9 часов утра на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта столкнулись легковое такси Uber и автомобиль Mercedes. По словам очевидицы, такси было оборудовано газовым баллоном, «который начал травить, несмотря на выключенный двигатель». На место вызвали экстренные службы.
«Там газ травил, и дым валил... И обе не на ходу машинки», — пишет Мария. По ее словам, оба автомобилиста были пристегнуты, но водителю «Мерседеса» после ДТП понадобилась медицинская помощь.