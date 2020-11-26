Поднялись на низких доходах. Впервые за пять лет в России растут продажи хлеба

Продажи хлеба в России в 2020 году могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн — почти до 8 млн тонн. Об этом 26 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы аналитической компании BusinesStat. По данным Российского союза пекарей, это будет первое увеличение продаж за последние 5 лет. Участники рынка связывают его со снижением доходов населения.



В Российской гильдии пекарей и кондитеров подчеркивают, что за январь — сентябрь продажи хлеба выросли до 552,7 млрд рублей — на 2,9% год к году, пишет «Коммерсантъ». Эксперты считают, что товары первой необходимости стали пользоваться большим спросом после снижения доходов населения в кризис. При этом президент РСП Алексей Лялин добавляет: это не привело к росту прибыли индустриальных предприятий. По данным РООСПиК, рентабельность компаний находится на уровне 2–3%. Это связано с тем, что стоимость сырья растет, а отпускная цена — нет.

