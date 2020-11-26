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Поднялись на низких доходах. Впервые за пять лет в России растут продажи хлеба

Продажи хлеба в России в 2020 году могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн — почти до 8 млн тонн. Об этом 26 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы аналитической компании BusinesStat. По данным Российского союза пекарей, это будет первое увеличение продаж за последние 5 лет. Участники рынка связывают его со снижением доходов населения.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров подчеркивают, что за январь — сентябрь продажи хлеба выросли до 552,7 млрд рублей — на 2,9% год к году, пишет «Коммерсантъ». Эксперты считают, что товары первой необходимости стали пользоваться большим спросом после снижения доходов населения в кризис. При этом президент РСП Алексей Лялин добавляет: это не привело к росту прибыли индустриальных предприятий. По данным РООСПиК, рентабельность компаний находится на уровне 2–3%. Это связано с тем, что стоимость сырья растет, а отпускная цена — нет.

Ранее стало известно, что, по данным РСП, пшеничная мука высшего сорта с 1 января подорожала на 19%, первого сорта — на 21%, второго — на 18%. Почти на 100% выросла стоимость сахара, а растительного масла — на 50%.

В марте 2020 года мукомолы России предупреждали о возможном дефиците муки.

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Комментарии (3)

Без хлеба не прожить , а на остальное "ДЕНЕГ НЕТ-НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ"
carkorea
Ага , только какого такого " хлеба " (( С тех пор, как подручные Дворковича братья Магомедовы скупили всё и вся связанное с зерном и его экспортом ( элеваторы, хранилища, морские суда для перевозки и т.п. ), превратив таким образом экспорт зерна во вторую нефть . В итоге всё зерно 1 и 2 категории идёт в Турцию на помол , нам же остаётся зерно 5 и 6 категории, которое обычно идёт на корм скоту . Разница ? Помните, студентами - съел батон , запил бутылкой кефира и до утра есть не хочешь. Сейчас 2 батона наверни - через полчаса голодный. Потому что мука из зерна 5 и 6 категории очень бедна , плюс серая...
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