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Власти Турции заявили о третьей волне коронавируса в крупных городах

Третью волну эпидемии коронавируса зафиксировали в крупных городах Турции. Об этом 25 ноября заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«В западной части нашей страны произошли вспышки COVID-19. В Стамбуле, Бурсе, Коджаэли, Измире зафиксирована третья волна коронавируса», — цитирует министра Anadolu.

Коджа добавил, что в 15 турецких провинциях число новых заболевших увеличилось на 50%. Загруженность реанимаций в Стамбуле составляет 70%, в Анкаре — 75,4%. В Измире также растет число тяжелых случаев. Министр добавил, что если всплеск заболеваемости не удастся остановить, то в стране введут более жесткие ограничения.

О частичном локдауне власти Турции объявили 17 ноября. В рамках борьбы с инфекцией торговые центры, рынки и парикмахерские работают с 10 до 20 часов. Бары и рестораны смогут работать только на вынос, а все кинотеатры будут закрыты как минимум до конца года. Школы перевели на удаленное обучение, а по выходным в Турции объявлен комендантский час, выход на улицу запрещен с 20:00 до 10:00.

По последним данным, с начала эпидемии в стране выявили более 467 тысяч случаев коронавируса, за последние сутки зарегистрировали более 6800 заболевших.

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Комментарии (4)

shushu
Вторая еще идет везде, а у них третья, главное - отметиться первыми
GreenGrass
Ну, скоро наши бздыхи её в РФ завезут..."По волнам, по волна-волнам."
virusanet
скоро усё будет хорошо!

/— Власти Швейцарии планируют ввести электронные «пропуска свободы» для людей, сделавших прививку от COVID-19, благодаря чему они смогут беспрепятственно посещать различные спортивные мероприятия и увеселительные заведения./

ггг.
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