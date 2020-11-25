Власти Турции заявили о третьей волне коронавируса в крупных городах

Коджа добавил, что в 15 турецких провинциях число новых заболевших увеличилось на 50%. Загруженность реанимаций в Стамбуле составляет 70%, в Анкаре — 75,4%. В Измире также растет число тяжелых случаев. Министр добавил, что если всплеск заболеваемости не удастся остановить, то в стране введут более жесткие ограничения.

О частичном локдауне власти Турции объявили 17 ноября. В рамках борьбы с инфекцией торговые центры, рынки и парикмахерские работают с 10 до 20 часов. Бары и рестораны смогут работать только на вынос, а все кинотеатры будут закрыты как минимум до конца года. Школы перевели на удаленное обучение, а по выходным в Турции объявлен комендантский час, выход на улицу запрещен с 20:00 до 10:00.

По последним данным, с начала эпидемии в стране выявили более 467 тысяч случаев коронавируса, за последние сутки зарегистрировали более 6800 заболевших.