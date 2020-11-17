Турция вводит частичный локдаун. В стране закрывают рестораны и вводят комендантский час по выходным

Турция усиливает ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. В последние дни в стране ежедневно фиксируется более трех тысяч случаев заболевания коронавирусом, и это число растет.



В рамках борьбы с инфекцией торговые центры, рынки и парикмахерские смогут работать только в дневное время — с 10 до 20 часов. Бары и рестораны смогут работать только на вынос, а все кинотеатры будут закрыты как минимум до конца года. Школы переведут на удаленное обучение, а по выходным в Турции объявлен комендантский час, выход на улицу будет запрещен с 20:00 до 10:00. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил журналистам, сообщает 17 ноября ТАСС.

