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Турция вводит частичный локдаун. В стране закрывают рестораны и вводят комендантский час по выходным

Турция усиливает ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. В последние дни в стране ежедневно фиксируется более трех тысяч случаев заболевания коронавирусом, и это число растет.

В рамках борьбы с инфекцией торговые центры, рынки и парикмахерские смогут работать только в дневное время — с 10 до 20 часов. Бары и рестораны смогут работать только на вынос, а все кинотеатры будут закрыты как минимум до конца года. Школы переведут на удаленное обучение, а по выходным в Турции объявлен комендантский час, выход на улицу будет запрещен с 20:00 до 10:00. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил журналистам, сообщает 17 ноября ТАСС.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки в понедельник, по данным Минздрава, составило 3316, умерли 94 человека, это наибольшие показатели с конца апреля. В весенний пик первой волны эпидемии в стране было более четырех с половиной тысяч заболевших в день.

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