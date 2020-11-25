Петербургские археологи поделились новой находкой, сделанной в рамках раскопок на территории Ивангородской крепости в Ленинградской области. Фотографии уникального артефакта начала XVII века опубликованы 25 ноября на официальной странице Института истории материальной культуры РАН в Instagram.
Как следует из опубликованного сообщения, одной из новых и важных находок сезона стал австрийский серебряный талер 1623 года. К нему прилагаются две фотографии иностранной монеты, на которых весьма отчетливо просматриваются изображения как на аверсе, так и реверсе. Судя по снимкам, обнаруженный археологами уникальный артефакт находится в хорошем состоянии и подлежит дальнейшему всестороннему изучению.
В сообщении также отмечается, что в ходе раскопок этого года уже собрана представительная нумизматическая коллекция.
Исследователям ИИМК РАН предстоит изучить культурные слои XIV-XVII веков на площади 1,5 тысячи квадратных метров, где сохранились остатки оборонительных сооружений крепости Ивангорода. Раскопки, которые проводятся в рамках реставрационных работ (первый этап был реализован в 2012–2015 годах) предполагается завершить к июлю 2021 года.
Как ранее писала «Фонтанка», в этом сезоне специалисты получили редкую возможность исследовать открытую еще в 2004 году рондель — фортификационную полуциркульную конструкцию для дополнительной защиты воротного проезда Ивангородской крепости 1492 года. Она является уникальной для крепостей северо-запада России.