Петербургские археологи поделились новой находкой, сделанной в рамках раскопок на территории Ивангородской крепости в Ленинградской области. Фотографии уникального артефакта начала XVII века опубликованы 25 ноября на официальной странице Института истории материальной культуры РАН в Instagram.



Как следует из опубликованного сообщения, одной из новых и важных находок сезона стал австрийский серебряный талер 1623 года. К нему прилагаются две фотографии иностранной монеты, на которых весьма отчетливо просматриваются изображения как на аверсе, так и реверсе. Судя по снимкам, обнаруженный археологами уникальный артефакт находится в хорошем состоянии и подлежит дальнейшему всестороннему изучению.