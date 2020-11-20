В самой древней части Ивангородской крепости — Четвероугольной — археологи нашли нетипичное для русского крепостного зодчества сооружение XV века. Подробности 20 ноября сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
В русских крепостях более известны приворотные защитные сооружения прямоугольной формы, именуемые «захабы», но обнаруженная конструкция по форме больше соответствует европейским фортификационным сооружениям. В конце XV — начале XVI века они получили название «рондель», пояснил научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Алексей Липатов.
«Нынешняя находка — это небольшая сенсация — подобная конструкция фиксируется впервые в древнерусском фортификационном зодчестве на территории Руси. Скорее всего, перед нами переосмысление Дюреровских ронделей для локальной защиты ворот маленькой крепости», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области и председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Впервые часть конструкции в форме полуокружности исследователи выявили в ходе археологических раскопок в 2004 году.