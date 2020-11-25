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В сборной России по биатлону перед началом Кубка мира в Финляндии обнаружен коронавирус

Сразу несколько членов сборной России по биатлону перед стартом первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает в среду, 25 ноября, пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), также COVID-19 обнаружен в сборных Латвии и Молдовы.

Точное количество заражённых не раскрывается, как и их должности. Все команды, в которых были обнаружены заболевшие, были проинформированы об этом и изолированы.

Кубка мира по биатлону в Контиолахти должен пройти с 27 по 29 ноября.

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