В сборной России по биатлону перед началом Кубка мира в Финляндии обнаружен коронавирус

Сразу несколько членов сборной России по биатлону перед стартом первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает в среду, 25 ноября, пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), также COVID-19 обнаружен в сборных Латвии и Молдовы.



Точное количество заражённых не раскрывается, как и их должности. Все команды, в которых были обнаружены заболевшие, были проинформированы об этом и изолированы.

Кубка мира по биатлону в Контиолахти должен пройти с 27 по 29 ноября.