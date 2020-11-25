Спикер парламента Чечни, правая рука Рамзана Кадырова Магомед Даудов 25 ноября в прямом эфире своего Instagram обратился к жителям с требованием соблюдать все коронавирусные ограничения.



«Если начнется поступление большого количества больных коронавирусом, врачи не смогут справиться с потоком. Это приведет к неприятным обстоятельствам — введению карантина. Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома, без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил», — заявил Даудов.



Он напомнил, что с начала пандемии в Чечне выявили 3854 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 92.

