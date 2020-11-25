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Правая рука Кадырова пригрозил Чечне новым карантином из-за «резкого всплеска заболевания»

Спикер парламента Чечни, правая рука Рамзана Кадырова Магомед Даудов 25 ноября в прямом эфире своего Instagram обратился к жителям с требованием соблюдать все коронавирусные ограничения.

«Если начнется поступление большого количества больных коронавирусом, врачи не смогут справиться с потоком. Это приведет к неприятным обстоятельствам — введению карантина. Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома, без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил», — заявил Даудов.

Он напомнил, что с начала пандемии в Чечне выявили 3854 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 92.

«В связи с резким всплеском заболевания в мире и в России в нашей республике по поручению Главы ЧР, Героя России, моего ДОРОГОГО БРАТА РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА усилен контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора жителями и организациями для того, чтобы не допустить резкого роста распространения вируса в нашем регионе», — подытожил Даудов в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

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Комментарии (8)

Maritimer
Это герои Marvel мстят - не фиг был замарывать и рисовать всадников.

Может, кстати, и здесь конницу нарисовать - вирус и испужается!
Ivan Topor
Коронавирус уже извинился, надеюсь?
Иван 2пырьев
что за два непонятливых сверху?
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