Спикер парламента Чечни, правая рука Рамзана Кадырова Магомед Даудов 25 ноября в прямом эфире своего Instagram обратился к жителям с требованием соблюдать все коронавирусные ограничения.
«Если начнется поступление большого количества больных коронавирусом, врачи не смогут справиться с потоком. Это приведет к неприятным обстоятельствам — введению карантина. Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома, без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил», — заявил Даудов.
Он напомнил, что с начала пандемии в Чечне выявили 3854 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 92.
«В связи с резким всплеском заболевания в мире и в России в нашей республике по поручению Главы ЧР, Героя России, моего ДОРОГОГО БРАТА РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА усилен контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора жителями и организациями для того, чтобы не допустить резкого роста распространения вируса в нашем регионе», — подытожил Даудов в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).