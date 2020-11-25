ФАС прекратила дело о герое «Фонтанки» рэпере Вателе и Госпитале для ветеранов войн

«СИЗ (медицинский защитный костюм с проклеенными швами, одноразовый, нестерильный, 175–180–185 см, швы запечатаны под давлением, проклеены усиливающей лентой, барьерная защита от инфекционных агентов EN4126) для петербургских врачей, которые работали с больными, зараженными новой коронавирусной инфекцией CoVID-2019, в сжатые сроки с 6 мая по июнь 2020-го, в количестве 500 тыс. шт., могло поставить только ООО «Рэд стар», — установил антимонопольный орган.

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы прекратило расследование дела о рэпере Вателе и Госпитале для ветеранов войн. Как сообщили в ведомстве 25 ноября, медучреждение и ООО «Рэд стар» не нарушали антимонопольное законодательство при заключении контракта на поставку 500 тыс. костюмов более чем на миллиард.

Во время рассмотрения дела управление проанализировало коммерческие предложения, поступившие в Госпиталь от других компаний, и выяснило: никто другой поставить 500 тыс. костюмов на тот период не мог, цены «Рэд стар» не завышал.



В июне «Фонтанка» писала, что поставщиком крупнейшей в истории города партии — сразу 500 тысяч защитных костюмов на 1,03 миллиарда рублей — стал владелец московской компании «Рэд стар» Антон Ватель. На просторах Интернета он больше известен как спортивный и музыкальный промоутер: в 2013-м даже засветился под псевдонимом Tony VA и записал совместный альбом «#всезнаютвсе» с известным хип-хоп-исполнителем Loc Dog. Как нашли друг друга профессор Максим Кабанов из Госпиталя для ветеранов войн и рэпер Tony VA — вопрос оставался открытым.



Основной вид деятельности фирмы-поставщика — «Деятельность рекламных агентств». На момент заключения контракта из нескольких десятков его других кодов ОКВЭД не было ничего даже приблизительно медицинского. И лишь спустя три недели после получения миллиардного контракта, 21 мая, «Рэд стар» добавил себе в список видов деятельности код 46.46.2 «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях». Ни до, ни после этого контракта «Рэд стар», судя по данным сайта госзакупок, больше не заявлялась ни на один конкурс.

