Беглов: Антиковидной плазмы сейчас достаточно, но потребность в ней растёт. До конца года нужно еще 150 литров

В Петербурге пока достаточно плазмы для лечения тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией, однако фонд необходимо пополнять. Об этом 25 ноября заявил губернатор Александр Беглов.

«Сейчас на Городской станции переливания крови есть необходимый фонд антиковидной плазмы от доноров всех групп крови. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить тяжелых больных. Но фонд нужно постоянно пополнять. Потребность в плазме растёт, и город увеличивает объёмы ее заготовки», — приводит слова Беглова его администрация с заседания рабочей группы Госсовета РФ по борьбе с COVID-19.