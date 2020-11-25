Ученые расскажут, какой будет экономика после пандемии и почему мировой войны не будет

Ученые, образно говоря, не вылезают из бара. Только что завершился один фестиваль «барных» лекций (что примечательно, без бара, потому что онлайн) — и вот опять 29 ноября Science Bar Hopping, тоже виртуальный. Бесплатный, с впечатляющими спикерами и на животрепещущую тему «Тревога». 16+

«Опираясь на опросы общественного мнения, мы выделили несколько основных страхов и тревог, которые беспокоят жителей России, и пригласили экспертов, чтобы поговорить с ними об этом», — аргументируют организаторы. Россиян беспокоит здоровье, экономический кризис, международная напряженность — в таком духе.

О том, отличается ли экономический коронакризис от обычных, расскажет главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ и МГУ Антон Табах. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов нагнетать не будет — его выступление называется «Почему не будет новой мировой войны?». Неизвестно, будет ли нагнетать Анатолий Чубайс: его тема — «Россия и климат», а недавно Анатолий Борисович напомнил, что в России темпы потепления в 2,5 раза выше, чем в среднем по планете. Руководитель лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов осведомит, в каких областях еще рано бояться искусственного интеллекта. А биолог Александр Тышковский (Гарвард, МГУ) и химик Максим Абакумов (МИСиС, Медуниверситет им. Н. И. Пирогова ) поведают, какие технологии уже могут улучшить наше здоровье.



Это будут, строго говоря, не лекции, а интервью, которые проведет видеоблогер Ирина Шихман. Она на своем ютьюб-канале уже давненько завела отдельную рубрику для бесед с учеными. Встречаемся онлайн 29 ноября, регистрируйтесь на заинтересовавшую лекцию по ссылке. Трансляция пройдет в паблике проекта.

