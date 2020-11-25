Съемки художественных фильмов потеснят водителей в центре Петербурга 28 и 29 ноября. Кроме того, с 27 ноября на некоторых улицах из-за киношников запретят парковаться.



Как сообщает 25 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 28 ноября с 0:00 до 23:00 будет перекрыто движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, набережной Зимней канавки и набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста. А с 7:00 27 ноября до 23:00 28 ноября на участке Миллионной от Дворцовой площади до Мошкова переулка, набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки, набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста и в Певческом проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади будет запрещена парковка.