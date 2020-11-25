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Вампиры Данилы Козловского перекроют движение в центре Петербурга 28 ноября

Съемки художественных фильмов потеснят водителей в центре Петербурга 28 и 29 ноября. Кроме того, с 27 ноября на некоторых улицах из-за киношников запретят парковаться.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 28 ноября с 0:00 до 23:00 будет перекрыто движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, набережной Зимней канавки и набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста. А с 7:00 27 ноября до 23:00 28 ноября на участке Миллионной от Дворцовой площади до Мошкова переулка, набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки, набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста и в Певческом проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади будет запрещена парковка.

ООО «ДК Интертеймент» будет снимать там фильм «Карамора». Это фэнтезийный триллер с вампирами, действие которого будет происходить в альтернативной России начала ХХ века. Режиссером картины выступает Данила Козловский.

Фото: КРТИ Петербурга

Помимо этого, 29 ноября с 6:00 до 22:00 из-за съемок ООО «Голд медиа Продакшн» художественного фильма «По ту сторону смерти 2» будет перекрыто движение транспорта по Большому Казачьему переулку. Также с 8:00 28 ноября до 22:00 29 ноября будет запрещено парковаться в Большом Казачьем переулке от дома 9 до Гороховой улицы, а с 6:00 до 22:00 29 ноября — в Малом Казачьем переулке.

Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

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