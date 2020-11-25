Петербургские депутаты взялись за кальянные. В первых рядах опять Четырбок

Депутаты вносят изменения в закон «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге». В октябре в силу вступил федеральный закон, который объединяет под понятием «никотиносодержащая продукция» электронные сигареты, вейпы и кальяны. На такую продукцию будут распространяться ограничения и запреты, аналогичные ограничениям на курение, продажу и рекламу обычных сигарет. В том числе на употребление такой продукции в кафе, барах и ресторанах.

В Петербурге пропишут ограничения для работы кальянных. На заседании 25 ноября парламент поддержал в первом чтении законопроект о разграничении полномочий в этой сфере между Смольным и парламентом. Он приводит городское законодательство в соответствие с федеральным.

Конкретные ограничения установят власти Санкт-Петербурга. В частности, предполагается, что у кальянных должна быть отдельная вытяжка, не сопряженная с воздуховодами жилого дома, отдельный вход и шумоизоляция.



Как рассказал депутат Денис Четырбок, на базе возглавляемого им парламентского комитета по законодательству создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли горожане-соседи «проблемных» кальянных, представители бизнеса, эксперты и профильные чиновники.



«Принятие такого закона даст нам необходимую правовую основу для того, чтобы регулировать деятельность кальянных клубов, которая в последнее время вызывает немало нареканий. Кроме привития молодым людям вредной привычки, кальянные, открытые в помещениях жилых домов, создают серьезную проблему для жильцов. Запахи, задымление, использование открытого огня — немалый риск, в первую очередь, для здоровья людей», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.



Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о поиске компромисса между горожанами и кальянными на городском уровне после принятия федерального закона.

