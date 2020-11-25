Смольный может смягчить запреты для общепита в ТЦ. Минпромторг предложил разрешить фуд-кортам работать с официантами

Как следует из документа (есть в распоряжении «Фонтанки»), в ведомстве считают необходимым сократить количество посетителей, чтобы избежать очередей при оплате и выдаче заказов. Для этого предлагается обслуживать посетителей за столиками: заказы будет принимать и выдавать сотрудник заведения, либо клиенты сами будут выбирать и оплачивать заказ через «электронное меню».

Министерство промышленности и торговли РФ предложило российским регионам установить правила работы фуд-кортов, чтобы не закрывать их полностью во время пандемии коронавируса.

Также каждому заведению на фуд-корте необходимо выделить зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 метров, как и расстояние между столиками.



На каждого посетителя нужно выделить не меньше 4 кв. м, и исходя из этой величины контролировать заполненность фуд-корта. У каждого кафе на фуд-корте предлагается установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа, а также диспенсеры с антисептиками.



По информации «Фонтанки», комитет по промышленной политике, инновациям и торговле получил письмо Мипромторга. Но, как сообщил замглавы ведомства Александр Ситов, документ не носит «императивный характер» и требует обсуждения с Роспотребнадзором. «К примеру, не совсем понятно, как администрировать соблюдение правил и что делать, если в фуд-корте будет образовываться очередь на вход. Но если санитарное ведомство согласится с предложением Минпромторга, то комитет готов их также поддержать».



Фуд-корты в Петербурге прекратили работу с 9 ноября. С 23 ноября запрещена деятельность любого общепита в ТЦ.

