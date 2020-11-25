В Кембриджском университете 20 лет искали записные книжки Чарльза Дарвина, и только сейчас решили, что их все же украли. Как сообщается на сайте вуза, ученые официально обратились в полицию.



Долгое время в университете считали, что книжки просто лежат не на своем месте в архивах. В последний раз их видели в ноябре 2000 года — тогда их перенесли из специального хранилища во временную студию из-за ремонта. Через два месяца выяснилось, что труды Дарвина пропали. Их ценность крайне высока, говорят ученые. В одной из книжек есть набросок «Древо жизни» 1837 года — одни из первых размышлений Дарвина об эволюции после возвращения с Галапагосских островов. Развернутая версия картины вошла в знаменитое «Происхождение видов», изданное в 1859 году. Стоимость записных книжек автора теории эволюции оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Теперь информацию о них внесли в базу данныз украденных произведений Интерпола. Библиотека Кембриджского университета опубликовала обращение, в котором попросила поделитсья с ней любой информацией о местонахождении книжек.