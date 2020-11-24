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Умерла автор самого популярного советского учебника английского языка Наталья Бонк. «Его предлагали обменять даже на любимый серебряный подстаканник»

В Москве скончалась автор самого популярного в Советском Союзе учебника английского языка, профессор Литературного института им. А. М. Горького Наталья Бонк. Об этом сообщили в вузе.

«На 97-ом году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк», - говорится в сообщении.

В Литинституте Бонк начала работать в 1993 году, до этого она трудилась в Академии внешней торговли РФ. Там она, в соавторстве с Лукьяновой и Котий, и написала по госзаказу учебник, по которому училась большая часть Советского Союза.

«В СССР все искали «учебник Бонка» (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник», - говорится в сообщении Литинститута.

Кроме того, в вузе напомнили, что в школе дочь оперной певицы и директора завода лакокрасочных материалов училась вместе с дочерью Сталина — Светланой Аллилуевой. «Это о ней Светлана Аллилуева в своих мемуарах писала, что училась с девочкой, которая в школьных постановках проявляла очень большие актерские данные, а стала «обычным преподавателем английского языка», - пишут представители вуза.

Новый вариант знаменитого учебника под названием «Английский шаг за шагом» она написала уже в конце 90-х вместе со своей дочерью Ириной Бонк.

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Комментарии (14)

Kit.
Учебник был. Ужасный. До Мёрфи ему было как пешком до луны.
shushu
Может для СССР это и был хороший учебник, но только для многолетнего изучения, много неструктурированных подробностей.
AGP
Уже не помню, но, вроде, и нас в "английской" школе учили по этому учебнику. Фамилия, по крайней мере, знакома.
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