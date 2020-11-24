В Москве скончалась автор самого популярного в Советском Союзе учебника английского языка, профессор Литературного института им. А. М. Горького Наталья Бонк. Об этом сообщили в вузе.
«На 97-ом году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк», - говорится в сообщении.
21 ноября 2020 на 97-ом году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк (1924-2020).https://t.co/KKaeosFNni pic.twitter.com/2YyW8qA9pt— Литинститут (@litinstitutru) November 21, 2020
В Литинституте Бонк начала работать в 1993 году, до этого она трудилась в Академии внешней торговли РФ. Там она, в соавторстве с Лукьяновой и Котий, и написала по госзаказу учебник, по которому училась большая часть Советского Союза.
«В СССР все искали «учебник Бонка» (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник», - говорится в сообщении Литинститута.
Кроме того, в вузе напомнили, что в школе дочь оперной певицы и директора завода лакокрасочных материалов училась вместе с дочерью Сталина — Светланой Аллилуевой. «Это о ней Светлана Аллилуева в своих мемуарах писала, что училась с девочкой, которая в школьных постановках проявляла очень большие актерские данные, а стала «обычным преподавателем английского языка», - пишут представители вуза.
Новый вариант знаменитого учебника под названием «Английский шаг за шагом» она написала уже в конце 90-х вместе со своей дочерью Ириной Бонк.