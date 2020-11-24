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Врач-диагност из Колпино через суд хочет вернуть себе работу. Ее уволили как прогульщицу, отдыхавшую на курортах

Уже экс-сотрудница детской больницы в Колпино Светлана Коршун намерена восстановиться на работе и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Ее уволили из-за того что после отпуска в Турции ее чартер отменили, и лететь домой было не на чем.

О регистрации иска к больнице от Коршуновой 24 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Из иска следует, что Коршунова трудилась в детской городской больнице №22 с апреля 2017 года, а осенью 2020-го отправилась в очередной оплачиваемый отпуск. Отдыхала врач клинической лабораторной диагностики высшей категории в Турции, 11 октября собиралась лететь домой. Чартерный рейс отменили — коронавирус оседлал вторую волну. На следующий день она написала заявление об отпуске за свой счет и отправила его по электронной почте. Вернулась только 21 октября, тут же сдала тест на коронавирус и отправила на работу еще одно заявление об отпуске — еще два дня надо было сидеть дома, пока не пришли результаты. 23 октября ей наконец удалось выйти на работу, отрицательные тесты она принесла лично в руки начальству, туда же передала объяснительную. Приказ об увольнении ей вручили 6 ноября, причина — прогул.

«Истец просит суд восстановить ее на работе, взыскать заработную плату за период вынужденного прогула, моральный вред в размере 50 000 рублей», — отметили в пресс-службе.

Заседание назначено на 9 декабря, в защиту истца выступает районный прокурор.

Фамилию врача с сайта больницы удалять не спешат. Там о ней написано, что Светлана Георгиевна в 1987 году закончила Хабаровский государственный медицинский институт, последний раз повышала квалификацию в мае этого года. На сайтах, где пациенты могут оставлять отзывы о врачах, сказано, что ее стаж — больше 30 лет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Василий Марущак
По сути это и есть прогул, и не имеет значения где ты там застряла, в Турции или в Карелии.
Да, возможно вина врача в этом прогуле косвенная, но уж точно не вина администрации больницы, а значит она может с чистой совестью ставить прогул со всеми вытекающими. За диагностом конечно остаётся право судится с первозчиком.
enigma111
дохтур? а по Турциям летает или весной ТВ не смотрела, и не видела как народ "возвращался" с курортов заграничных, не в курсе , что "вторую волну " обещают? Рисковая, если не врет. Ну восстановится, и что?! Долго не проработает, найдут повод или сама уйдет по собственному.
ДЮрьевич
Самолёты как начали в Турцию с августа летать - так до сих пор и летают в нормальном режиме, никаких официальных отмен и запретов не было. Что-то дохторша не договаривает
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