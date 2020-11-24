Врач-диагност из Колпино через суд хочет вернуть себе работу. Ее уволили как прогульщицу, отдыхавшую на курортах

Уже экс-сотрудница детской больницы в Колпино Светлана Коршун намерена восстановиться на работе и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Ее уволили из-за того что после отпуска в Турции ее чартер отменили, и лететь домой было не на чем.



О регистрации иска к больнице от Коршуновой 24 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Из иска следует, что Коршунова трудилась в детской городской больнице №22 с апреля 2017 года, а осенью 2020-го отправилась в очередной оплачиваемый отпуск. Отдыхала врач клинической лабораторной диагностики высшей категории в Турции, 11 октября собиралась лететь домой. Чартерный рейс отменили — коронавирус оседлал вторую волну. На следующий день она написала заявление об отпуске за свой счет и отправила его по электронной почте. Вернулась только 21 октября, тут же сдала тест на коронавирус и отправила на работу еще одно заявление об отпуске — еще два дня надо было сидеть дома, пока не пришли результаты. 23 октября ей наконец удалось выйти на работу, отрицательные тесты она принесла лично в руки начальству, туда же передала объяснительную. Приказ об увольнении ей вручили 6 ноября, причина — прогул.