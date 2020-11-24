Россия оказалась ниже США и Швеции в рейтинге устойчивости к коронавирусу

Bloomberg составил рейтинг стран по промежуточным результатам их борьбы с коронавирусной инфекцией. Лучше всех с пандемией справляется Новая Зеландия, которая закрылась после первой же смерти от COVID-19. Россия — на 22-м месте, между Израилем и Нидерландами.

Рейтинг устойчивости к COVID-19 оценивает страны с ВВП более чем в 200 млрд долларов по 10 ключевым показателям: от числа случаев заражения вирусом до общего уровня смертности, возможностей тестирования и заключения соглашений о поставках вакцин. Также принимаются во внимание возможности местной системы здравоохранения, влияние связанных с вирусами ограничений, таких как блокировка на экономику и свобода передвижения граждан.

В десятку лучших вошли Япония, Тайвань, Южная Корея, Финляндия, Норвегия, Австралия, Китай, Дания и Вьетнам. Даже Швеция, которая в надежде на выработку коллективного иммунитета отказалась от локдауна во время первой волны и позже признала свою ошибку, оказалась выше России — на 16-й строчке. США, где за месяц заболеваемость COVID-19 составила 1129 на 100 тыс. населения, смертность — 0,99%, смертей на миллион — 776, а положительных тестов — 14%, определили на 18-е место. Как поясняет Bloomberg, рейтинг США оказался выше за счёт выделения разработчикам вакцин 18 млрд долларов и «исключительной эффективности экспериментальных РНК-вакцин, которые могут быть разрешены для экстренного использования в США уже в следующем месяце». В России, которая занимает 22-ю строчку, — 412 случаев заражения на 100 тыс. населения за месяц, смертность за месяц — 1,7%, 246 смертей на миллион и 4,6% положительных тестов. Ниже России в рейтинге Bloomberg оказались 11 европейских государств, среди которых — Швейцария (26), Великобритания (28), Италия (40), Франция (45).