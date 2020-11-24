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Неубедительный контроль. Данные о ночных прогулках не помогли УФСИН вернуть в изолятор Валерия Израйлита

Смольнинский районный суд Петербурга отказал региональному управлению службы исполнения наказаний, в котором не верят, что совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита могут удержать родные стены.

О решении 24 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. УФСИН обосновал необходимость ужесточить меру пресечения Израйлиту тем, что он не соблюдает условия домашнего ареста.

27 ноября предпринимателю установили мобильное контролирующее устройство и электронный браслет. 16 ноября снимали отчёт и выяснили, что браслет у Израйлита как будто временами пропадает. Согласно данным УФСИН, с 12-го числа арестанта неудержимо тянуло гулять: сначала по 10–20 минут, а непосредственно перед днём отчёта без браслета он был четыре раза минут по сорок, и в основном ночью.

«Суд решил — неубедительно, и в удовлетворении представления отказал», — уточнили в пресс-службе.

Сам Израйлит настаивал, что находился дома и браслет не снимал. По условиям его домашнего ареста из квартиры ему разрешено выходить для явки в суд, посещения медицинских учреждений и получения бытовых и иных услуг. Кроме того, прогулки может разрешить инспектор службы исполнения наказаний.

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит был задержан в декабре 2016 года по обвинению в легализации преступных доходов и хищениях денежных средств, которые были выделены на строительство порта Усть-Луга. Общий ущерб оценили в 202 миллиона рублей, а «Транснефть» дополнительно подала гражданский иск на 3,4 миллиарда рублей. В качестве доказательств ФСБ, которая вела дело, использовала специальную налоговую декларацию, поданную Израйлитом в рамках амнистии капитала. Более трех лет бизнесмен провел под следствием в камере. В марте 2020 года суд изменил меру пресечения на домашний арест, который в конце октября продлили минимум до 2 февраля.

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