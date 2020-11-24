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За нападение на полицейских с монтировкой арестован волгоградец. Заседать пришлось в больничной палате

Дзержинский суд Волгограда арестовал на два месяца местного жителя, которого подозревают в нападении с монтировкой на сотрудников ДПС. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Выездное судебное заседание прошло в больничной палате, где лечится подозреваемый. Сам инцидент произошел 21 ноября. Наряд ДПС попытался остановить машину BMW без госномеров в Дзержинском районе Волгограда. Водитель попытался скрыться, когда его автомобиль заблокировали, то он вышел и ударил старшего лейтенанта полиции по голове монтировкой. Напарник полицейского выстрелил сначала в воздух, а затем по ногам нападавшего. Госпитализировать пришлось и сотрудника ДПС, и самого автомобилиста. Момент нападения был зафиксирован на видеозаписи. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).

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Комментарии (2)

СССР 2.0
Летел орёл горный защищать Карабах, свою историческую родину, но тут на дороге появились турецкие шпиёны, замаскированные под российских гайцов, и дерзко прервали его стремительный полёт. Отсюда и реакция. Отнеситесь с пониманием.
2356897676
А что Фъ умалчивает о имени и национальности преступника? Это армянин Левон Оганесян.
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