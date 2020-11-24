За нападение на полицейских с монтировкой арестован волгоградец. Заседать пришлось в больничной палате

Дзержинский суд Волгограда арестовал на два месяца местного жителя, которого подозревают в нападении с монтировкой на сотрудников ДПС. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.



Выездное судебное заседание прошло в больничной палате, где лечится подозреваемый. Сам инцидент произошел 21 ноября. Наряд ДПС попытался остановить машину BMW без госномеров в Дзержинском районе Волгограда. Водитель попытался скрыться, когда его автомобиль заблокировали, то он вышел и ударил старшего лейтенанта полиции по голове монтировкой. Напарник полицейского выстрелил сначала в воздух, а затем по ногам нападавшего. Госпитализировать пришлось и сотрудника ДПС, и самого автомобилиста. Момент нападения был зафиксирован на видеозаписи. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).

