В Петербурге для одиноких и находящихся в больницах пожилых горожан собирают новогодние подарки

Подарки направят пожилым людям, которые находятся на лечении в отделениях Максимилиановской больницы и больницы Кащенко, а также одиноким пенсионерам, живущим дома самостоятельно.

В фонде планируют собрать 250–300 наборов. Но, как рассказали «Фонтаке» в «Долго и счастливо», сейчас сложное время, далеко не все, кто хотел бы помочь, могут это сделать, поэтому как пойдёт.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» начал традиционный сбор новогодних подарков для пожилых горожан. Правда, коронавирус внёс корректировки в формат сбора и раздачи праздничных наборов.

Фонд собирает халаты, ночные рубашки, футболки, средства гигиены, а также сладости: конфеты, печенье, зефир, нарядные баночки с качественным мёдом или вареньем и пр.



В больницах, в отличие от прошлых лет, праздничные наборы будут раздавать не волонтёры и сотрудники фонда, которым доступ в медучреждения ограничен из-за пандемии, а медицинские работники, которые взяли на себя эту функцию. «По домам подарки будут развозить волонтёры с соблюдением всех мер предосторожности — будут обязательно использоваться маски, перчатки, антисептики», — рассказали в фонде о новых приметах времени.



Также в организации особо подчеркнули, что в этот раз максимально ограничили личные контакты при сборе подарков и принимают только доставки. Ознакомиться со списком необходимого, а также узнать, как отправить подарки, можно в официальном паблике БФ «Долго и счастливо».



«Мы очень надеемся на то, что Новый год и Рождество наступят в каждом доме и в каждой больничной палате», — сказали сотрудники фонда.

