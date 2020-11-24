FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.76р89.93р
СРОЧНО

Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Петербурге для одиноких и находящихся в больницах пожилых горожан собирают новогодние подарки

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» начал традиционный сбор новогодних подарков для пожилых горожан. Правда, коронавирус внёс корректировки в формат сбора и раздачи праздничных наборов.

В фонде планируют собрать 250–300 наборов. Но, как рассказали «Фонтаке» в «Долго и счастливо», сейчас сложное время, далеко не все, кто хотел бы помочь, могут это сделать, поэтому как пойдёт.

Подарки направят пожилым людям, которые находятся на лечении в отделениях Максимилиановской больницы и больницы Кащенко, а также одиноким пенсионерам, живущим дома самостоятельно.

Фонд собирает халаты, ночные рубашки, футболки, средства гигиены, а также сладости: конфеты, печенье, зефир, нарядные баночки с качественным мёдом или вареньем и пр.

В больницах, в отличие от прошлых лет, праздничные наборы будут раздавать не волонтёры и сотрудники фонда, которым доступ в медучреждения ограничен из-за пандемии, а медицинские работники, которые взяли на себя эту функцию. «По домам подарки будут развозить волонтёры с соблюдением всех мер предосторожности — будут обязательно использоваться маски, перчатки, антисептики», — рассказали в фонде о новых приметах времени.

Также в организации особо подчеркнули, что в этот раз максимально ограничили личные контакты при сборе подарков и принимают только доставки. Ознакомиться со списком необходимого, а также узнать, как отправить подарки, можно в официальном паблике БФ «Долго и счастливо».

«Мы очень надеемся на то, что Новый год и Рождество наступят в каждом доме и в каждой больничной палате», — сказали сотрудники фонда.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

perekuz
Целых 300 наборов!? Куда излишки будут девать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний